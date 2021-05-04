2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 50 g/min; dodaten izpust 210 g
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
2600 W moči
2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje.
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Zaradi samodejnega parnega regulatorja vam ni treba izbirati, koliko pare potrebujete. Izberite temperaturo za oblačila, ki jih likate, in začnite.
Nagrade
4.5
od 5
11
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Prednosti
Rychlé nahřívání, napařování
Slabosti
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Jackie12
08/10/2019
Česká republika
Tato žehlička je nejlepší ze všech.
Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Alena
03/03/2019
Česká republika
Výborná žehlící plocha
Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.