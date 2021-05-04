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  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
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Izdelek ni več na voljo

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4526/17

4.5
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Hitreje*, enostavneje in pametneje
Philipsov parni likalnik Azur Performer Plus združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Ima vgrajeno posodo za vodni kamen, ki učinkovito odstranjuje vodni kamen in poskrbi za dolgotrajno ustvarjanje pare, samodejni parni regulator in likalno ploščo T-ionicGlide.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Učinkovitejše čiščenje vodnega kamna s posodo za vodni kamen

Hitreje*, enostavneje in pametneje

  • Izpust 50 g/min; dodaten izpust 210 g

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • 2600 W moči

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje.

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Samodejni parni regulator za idealno paro za vsako oblačilo

Samodejni parni regulator za idealno paro za vsako oblačilo

Zaradi samodejnega parnega regulatorja vam ni treba izbirati, koliko pare potrebujete. Izberite temperaturo za oblačila, ki jih likate, in začnite.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.5

od 5

11

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Prednosti

Rychlé nahřívání, napařování

Slabosti

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je nejlepší ze všech.

Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlící plocha

Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.