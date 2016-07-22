IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje

Izdelek ni več na voljo

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4521/17

4.9
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitreje, enostavneje in pametneje
Parni likalnik Philips Azur Performer združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Hitro in enostavno odstranjevanje vodnega kamna, likalna plošča T-ionicGlide z najboljšim drsenjem in 5 zvezdicami ter samodejni varnostni izklop zagotavljajo optimalne rezultate likanja.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našo likalno ploščo z najboljšim drsenjem doslej

Hitreje, enostavneje in pametneje

  • Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • 2600 W moči

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje.

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare do 200 g

Izpust pare do 200 g

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

22/07/2016

Hrvatska

Hrvatska

Za svaku preporuku

Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Prednosti

Dobrá žehlící plocha

Slabosti

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

12/06/2016

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki