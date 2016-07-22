2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
2600 W moči
2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje.
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
4.9
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lela
22/07/2016
Hrvatska
Za svaku preporuku
Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Prednosti
Dobrá žehlící plocha
Slabosti
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
iseba
12/06/2016
Česká republika
Výborná žehlička
Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička