IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje
  • Hitreje, enostavneje in pametneje

Izdelek ni več na voljo

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4512/20

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitreje, enostavneje in pametneje
Parni likalnik Philips Azur Performer združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Funkcija Quick Calc Release hitro in enostavno odstranjevanje vodnega kamna, samodejni parni regulator in likalna plošča SteamGlide zagotavljajo dolgotrajno učinkovit izpust pare.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

S sistemom za enostavno odstranjevanje vodnega kamna

Hitreje, enostavneje in pametneje

  • Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • 2400 W moči

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.

Izpust pare do 45 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 45 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 45 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Dodaten izpust pare do 180 g

Dodaten izpust pare do 180 g

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/06/2019

България

България

Много добра ютия

[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki