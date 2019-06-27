2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g
Likalna plošča SteamGlide Plus
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 45 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivmadzharova
27/06/2019
България
Много добра ютия
[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска