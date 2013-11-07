Izdelek ni več na voljo
100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije
Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, samodejno prihrani 20 %* energije.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Samodejni izklop
Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.
Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
pogocure
07/11/2013
Polska
Świetne żelazko!
Mam je już dwa lata i działa bez zarzutu. Dobrze leży w drobnej dłoni, nie jest ciężkie. Ma dwa stopnie wydzielania pary, na drugim radzi sobie świetnie z zagnieceniami na koszulach, bez wcześniejszego spryskiwania. I stopień używam do prasowania pozostałych rzeczy. Używam tylko wody destylowanej i nie mam problemu z kamieniem(ma wbudowany system przeciwko kamieniowi)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660