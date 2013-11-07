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Izdelek ni več na voljo

EnergyCareParni likalnik

GC3660/02

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije

Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, samodejno prihrani 20 %* energije.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Parni likalnik za okolju prijaznejše likanje

100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije

  • Samodejni izklop

Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetne żelazko!

Mam je już dwa lata i działa bez zarzutu. Dobrze leży w drobnej dłoni, nie jest ciężkie. Ma dwa stopnie wydzielania pary, na drugim radzi sobie świetnie z zagnieceniami na koszulach, bez wcześniejszego spryskiwania. I stopień używam do prasowania pozostałych rzeczy. Używam tylko wody destylowanej i nie mam problemu z kamieniem(ma wbudowany system przeciwko kamieniowi)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660

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