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  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Izdelek ni več na voljo

EnergyCareParni likalnik

GC3640/02

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije

Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, samodejno prihrani 20 %* energije.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Parni likalnik za okolju prijaznejše likanje

100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije

  • Parna konica

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Samodejno varčevanje z energijo

Samodejno varčevanje z energijo

Samodejno varčevanje z energijo: inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, obenem zagotavlja samodejno varčevanje z energijo.

Mehak ročaj za trajno udobno likanje

Mehak ročaj za trajno udobno likanje

Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Żelazko które powinno być w każdym domu.

Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

20/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!

Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

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