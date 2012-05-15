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100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije
Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, samodejno prihrani 20 %* energije.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Parna konica
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Samodejno varčevanje z energijo: inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, obenem zagotavlja samodejno varčevanje z energijo.
Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.
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Nagrade
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
magda
15/05/2012
Polska
Żelazko które powinno być w każdym domu.
Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
kostan
20/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!
Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EnergyCare GC3640 Żelazko parowe