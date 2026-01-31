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Izdelek ni več na voljo

EnergyCareParni likalnik

GC3630/02

1 nagrada

100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije

Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, samodejno prihrani 20 %* energije.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Parni likalnik za okolju prijaznejše likanje

100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije

  • Mehek ročaj

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Samodejno varčevanje z energijo

Samodejno varčevanje z energijo

Samodejno varčevanje z energijo: inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, obenem zagotavlja samodejno varčevanje z energijo.

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