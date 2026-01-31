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GC3620/02
100 % moč likanja, 20 %* manjša poraba energije
Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, samodejno prihrani 20 %* energije.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
3-metrski kabel
Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Samodejno varčevanje z energijo: inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker preprečuje izgubo pare, obenem zagotavlja samodejno varčevanje z energijo.
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