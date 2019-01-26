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Izdelek ni več na voljo
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, neprekinjenim močnim izpustom pare in tableto za preprečevanje vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2100 W
Izpust pare 35 g/min
Izpust pare 95 g
2100 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Likalnik s 95-gramskim dodatnim izpustom pare omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur