Izdelek ni več na voljo
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide za neprekinjen močan izpust pare in enostavnim odstranjevanjem vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Izpust pare 30 g/min
2000 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub.
Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Simona28
08/05/2019
România
Un produs excelent
Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur