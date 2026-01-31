IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Izdelek ni več na voljo

2800 seriesParni likalnik

GC2840/02

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, 2200 W moči za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je likalnik Philips GC2840/02 odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z novo likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • 2200 W

  • Gumijasta zaščita

Neprekinjen izpust pare do 32 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 32 g/min za boljše glajenje gub.

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki