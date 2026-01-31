Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, 2200 W moči za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je likalnik Philips GC2840/02 odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.