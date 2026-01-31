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GC2840/02
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, 2200 W moči za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je likalnik Philips GC2840/02 odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2200 W
Gumijasta zaščita
Neprekinjen izpust pare do 32 g/min za boljše glajenje gub.
Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.
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