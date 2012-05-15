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Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Parni likalnik Philips z novo likalno ploščo SteamGlide, močjo 2100 W za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Gumijasta zaščita
SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča za vaš parni likalnik. Je izjemno odporna proti praskam, odlično drsi in jo je mogoče enostavno čistiti.
2100 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Likalnik s 95-gramskim dodatnim izpustom pare omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Magda26
15/05/2012
Polska
Z tym produktem prasowanie stało sie przyjemnością
Poleciłam bym ten produkt każdej wymagającej osobie. Filtr wodny który zamontowany jest w produkcie powoduje, że żalasko łatwo mozna utrzymać w dobrym stanie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2800 series GC2830 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2800 series GC2830 Żelazko parowe