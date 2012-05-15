IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

Izdelek ni več na voljo

2800 seriesParni likalnik

GC2830/02

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Parni likalnik Philips z novo likalno ploščo SteamGlide, močjo 2100 W za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z novo likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • Gumijasta zaščita

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča za vaš parni likalnik. Je izjemno odporna proti praskam, odlično drsi in jo je mogoče enostavno čistiti.

Stalno visoka nastavitev pare

Stalno visoka nastavitev pare

2100 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.

Izpust pare do 95 g za najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 95 g za najtrdovratnejše gube

Likalnik s 95-gramskim dodatnim izpustom pare omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Z tym produktem prasowanie stało sie przyjemnością

Poleciłam bym ten produkt każdej wymagającej osobie. Filtr wodny który zamontowany jest w produkcie powoduje, że żalasko łatwo mozna utrzymać w dobrym stanie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2800 series GC2830 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2800 series GC2830 Żelazko parowe

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki