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Izdelek ni več na voljo

EasySpeed AdvancedParni likalnik

GC2672/40

4.9
| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitrejše od začetka do konca
Pospešite likanje od začetka do konca: hitro segrevanje, zelo velika luknja za vodo, zmogljivi izpusti pare za glajenje trdovratnih gub, trpežna keramična likalna plošča za hitro drsenje in naš sistem za preprečevanje kapljanja. To je pet načinov za hitrejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Pospeši likanje na 5 načinov

Hitrejše od začetka do konca

  • 2300 W

  • Dodaten 180-gramski izpust pare

  • Neprekinjen izpust pare 35 g/min

  • Keramična likalna plošča

2300 W za hitro segrevanje v 30 sekundah

2300 W za hitro segrevanje v 30 sekundah

Hitro segrevanje v 30 sekundah za hiter začetek uporabe.

Do 180-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 180-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 35 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Izpust pare do 35 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Izpust pare do 35 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

19

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/07/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Maximální spokojenost

S vybranou žehličkou jsme po 2 měsících používání velmi spokojeni. Funguje bezvadně.

Prednosti

Lehká > snadné žehlení

Slabosti

--

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička

02/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продуктите са качествени

Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !

Prednosti

Бързо загрява, добре глади

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Покрива моите очаквания напълно

удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

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