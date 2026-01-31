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GC1905/01
Hitrejše likanje – od začetka do konca
Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, zato le-ta želite opraviti karseda hitro. Z odprtino za hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo je ta likalnik Philips preprosto ustvarjen za hitrost.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Pršenje
Velika odprtina za polnjenje in vratca s stranskim odpiranjem za preprosto in izredno hitro polnjenje zbiralnika za vodo likalnika Philips.
Velika odprtina za praznjenje in vratca s stranskim odpiranjem za preprosto in izredno hitro praznjenje zbiralnika za vodo.
Ta funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje gub.
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