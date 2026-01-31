Hitrejše likanje – od začetka do konca

Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, zato le-ta želite opraviti karseda hitro. Z odprtino za hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo je ta likalnik Philips preprosto ustvarjen za hitrost.