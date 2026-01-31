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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Izdelek ni več na voljo

1900 seriesParni likalnik

GC1905/01

1 nagrada

Hitrejše likanje – od začetka do konca

Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, zato le-ta želite opraviti karseda hitro. Z odprtino za hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo je ta likalnik Philips preprosto ustvarjen za hitrost.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik s hitrim polnjenjem z vodo in praznjenjem

Hitrejše likanje – od začetka do konca

  • Pršenje

Preprosto in izredno hitro polnjenje zbiralnika za vodo

Preprosto in izredno hitro polnjenje zbiralnika za vodo

Velika odprtina za polnjenje in vratca s stranskim odpiranjem za preprosto in izredno hitro polnjenje zbiralnika za vodo likalnika Philips.

Preprosto in izredno hitro praznjenje zbiralnika za vodo

Preprosto in izredno hitro praznjenje zbiralnika za vodo

Velika odprtina za praznjenje in vratca s stranskim odpiranjem za preprosto in izredno hitro praznjenje zbiralnika za vodo.

Fino razpršilo enakomerno navlaži tkanino

Fino razpršilo enakomerno navlaži tkanino

Ta funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje gub.

Tehnične specifikacije

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  • Slika VRS_PBTAWARD66

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