FY1700/30
Originalni filter za čistilnik zraka serije 1000
Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, alergeni hišnih ljubljenčkov in virusi.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serije 1000: AC1711, AC1715. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do enega leta (2), kar zmanjšuje težave in stroške. Za optimalno delovanje filtra redno zamenjajte predfilter.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
3-slojni filter s predfiltrom,filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem odstrani 99,9 % delcev velikosti do 0,003 mikrona (1) in vas zaščiti pred onesnaževali, virusi, alergeni, bakterijami in vonjavami.
Indikator na zaslonu vaše naprave Philips vas obvesti, kdaj je treba zamenjati filter. Vzdrževanje naprave je preprosto in traja manj kot minuto.
