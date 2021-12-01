Iskalni pojmi

  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 1000 Originalni filter za čistilnik zraka serije 1000 Originalni filter za čistilnik zraka serije 1000

    Originalni nadomestni filter Filter HEPA NanoProtect

    FY1700/30

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Originalni filter za čistilnik zraka serije 1000

    Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, alergeni hišnih ljubljenčkov in virusi.

    Več o izdelku

    Originalni nadomestni filter Filter HEPA NanoProtect

    Podobni izdelki

    Vsi Filtri in dodatki

    Originalni filter za čistilnik zraka serije 1000

    Učinkovito odstrani 99,9 % nanodelcev (1)

    • Združljiv s serijo 1000
    • V paketu: 1 filter
    • Življenjska doba 1 leto
    • Originalni filter Philips
    Združljiv s serijo 1000

    Združljiv s serijo 1000

    Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serije 1000: AC1711, AC1715. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.

    Življenjska doba filtra do 1 leta

    Življenjska doba filtra do 1 leta

    Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do enega leta (2), kar zmanjšuje težave in stroške. Za optimalno delovanje filtra redno zamenjajte predfilter.

    Zmogljiv filter Philips

    Zmogljiv filter Philips

    Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

    3-slojni filter HEPA ujame 99,9% delcev

    3-slojni filter HEPA ujame 99,9% delcev

    3-slojni filter s predfiltrom,filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem odstrani 99,9 % delcev velikosti do 0,003 mikrona (1) in vas zaščiti pred onesnaževali, virusi, alergeni, bakterijami in vonjavami.

    Indikator stanja filtra na napravi

    Indikator stanja filtra na napravi

    Indikator na zaslonu vaše naprave Philips vas obvesti, kdaj je treba zamenjati filter. Vzdrževanje naprave je preprosto in traja manj kot minuto.

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
    • (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.