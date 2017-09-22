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Izdelek ni več na voljo
2200 W
Filter HEPA 13
5 l
2200 W motor proizvaja moč sesanja 500 W za odlične rezultate čiščenja.
Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.
Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Blaž66
22/09/2017
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod I u pogledu funkcionalnosti I lijep dizajnom, svakako preporučam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom
Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)