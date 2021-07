Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega nesprijemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke. Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.