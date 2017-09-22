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  • Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*
  • Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

Izdelek ni več na voljo

PerformerProSesalnik z vrečko

FC9190/01

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*
Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2200 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*
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z motorjem moči 2200 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

  • 2200 W

  • Filter HEPA 13

  • 5 l

2200 W motor z največjo močjo sesanja 500 W

2200 W motor z največjo močjo sesanja 500 W

2200 W motor proizvaja moč sesanja 500 W za odlične rezultate čiščenja.

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja

Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod I u pogledu funkcionalnosti I lijep dizajnom, svakako preporučam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom

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Omejitve odgovornosti

  1. Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)