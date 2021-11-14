2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
4 vrečke za prah
En standard za vse
Vpija vonjave
Idealno za lastnike domačih živali
Originalne Philipsove vrečke s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta in Tornado). Izognite se neprijetnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.
Za razliko od običajnih vrečk za sesalnik je vrečka s-bag® Anti-Odour izdelana iz odpornih sintetičnih materialov, prevlečenih z voskom za vpijanje vonjav, ki ujame neprijetne vonjave in preprečuje, da bi uhajale iz sesalnika. Ta vrečka za sesalnik je idealna za lastnike domačih živali.
Sintetični material vrečke filtrira do 99 % drobnega prahu in delcev. Zrak filtrira učinkoviteje kot običajna papirnata vrečka in pomaga odstranjevati delce v zraku, kot so alergeni.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Prednosti
Тільки переваги
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа