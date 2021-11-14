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  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour

Izdelek ni več na voljo

s-bagVrečke za sesalnike

FC8023/04

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
s-bag® Anti-Odour
Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike z vrečko Philips in Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.
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Kompatibilni izdelki
Performer Silent

Performer Silent
Sesalnik z vrečko

FC8783/09

Performer Active

Performer Active
Sesalnik z vrečko

FC8578/09

Vpija vonjave, idealno za lastnike živali

s-bag® Anti-Odour

  • 4 vrečke za prah

  • En standard za vse

  • Vpija vonjave

  • Idealno za lastnike domačih živali

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Originalne Philipsove vrečke s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta in Tornado). Izognite se neprijetnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.

Vpija in nevtralizira neprijetne vonjave

Vpija in nevtralizira neprijetne vonjave

Za razliko od običajnih vrečk za sesalnik je vrečka s-bag® Anti-Odour izdelana iz odpornih sintetičnih materialov, prevlečenih z voskom za vpijanje vonjav, ki ujame neprijetne vonjave in preprečuje, da bi uhajale iz sesalnika. Ta vrečka za sesalnik je idealna za lastnike domačih živali.

Filtrira 99 % drobnega prahu

Filtrira 99 % drobnega prahu

Sintetični material vrečke filtrira do 99 % drobnega prahu in delcev. Zrak filtrira učinkoviteje kot običajna papirnata vrečka in pomaga odstranjevati delce v zraku, kot so alergeni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Prednosti

Тільки переваги

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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