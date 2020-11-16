IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Protialergijska vrečka s-bag®
  • Protialergijska vrečka s-bag®
  • Protialergijska vrečka s-bag®
  • Protialergijska vrečka s-bag®
  • Protialergijska vrečka s-bag®
  • Protialergijska vrečka s-bag®

Izdelek ni več na voljo

s-bagVrečke za prah proti alergijam

FC8022/04

3
| (1) Ocena
Protialergijska vrečka s-bag®
Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike Philips in Electrolux z vrečko (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.
Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/25

Philips HomeRun serije 9000

Philips HomeRun serije 9000
Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje

XU9100/10

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3100/01

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanje in brisanja

XU3110/02

Serija 3000

Serija 3000
Sesalnik z vrečko

XD3110/09

Performer Silent

Performer Silent
Sesalnik z vrečko

FC8783/09

Performer Active

Performer Active
Sesalnik z vrečko

FC8578/09

Boljše filtriranje, primerno za alergike

Protialergijska vrečka s-bag®

  • 4 vrečke za prah

  • En standard za vse

  • Protialergijsko filtriranje

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Originalne vrečke Philips s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se nenehnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.

Protialergijsko delovanje, primerno za astmatike in alergike

Protialergijsko delovanje, primerno za astmatike in alergike

Protialergijske vrečke s-bag® se ponašajo z izjemno sposobnostjo prestrezanja cvetnega prahu, prašnih delcev, pršic, alergenov pršic in mačjih alergenov, velikosti samo 1 mikrona. Ta zmogljivost filtriranja zmanjšuje izpostavljenost vaše družine alergenom in močno koristi astmatikom in alergikom.

Izjemno odporni sintetični materiali, izdelani na Švedskem

Izjemno odporni sintetični materiali, izdelani na Švedskem

Protialergijske vrečke s-bag® so izdelane iz izjemno odpornih sintetičnih materialov, izdelanih na Švedskem.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki