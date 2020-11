Protialergijsko delovanje, primerno za astmatike in alergike

Protialergijske vrečke s-bag® se ponašajo z izjemno sposobnostjo prestrezanja cvetnega prahu, prašnih delcev, pršic, alergenov pršic in mačjih alergenov, celo velikosti 1 mikrona. Ta zmogljivost filtriranja zmanjšuje izpostavljenost vaše družine alergenom in močno koristi astmatikom in alergikom.