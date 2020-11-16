2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC8022/04
XU2100/15
XU2100/25
XU9100/10
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
FC8783/09
FC8578/09
4 vrečke za prah
En standard za vse
Protialergijsko filtriranje
Originalne vrečke Philips s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se nenehnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.
Protialergijske vrečke s-bag® se ponašajo z izjemno sposobnostjo prestrezanja cvetnega prahu, prašnih delcev, pršic, alergenov pršic in mačjih alergenov, velikosti samo 1 mikrona. Ta zmogljivost filtriranja zmanjšuje izpostavljenost vaše družine alergenom in močno koristi astmatikom in alergikom.
Protialergijske vrečke s-bag® so izdelane iz izjemno odpornih sintetičnih materialov, izdelanih na Švedskem.
3.0
od 5
1
Ocena
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů