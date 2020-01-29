2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
4 vrečke za prah
En standard za vse
50 % daljša življenjska doba
15 % večja zmogljivost
Originalne vrečke Philips s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se nenehnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.
Vrečka s-bag® Classic ima 50 % daljšo življenjsko dobo kot običajne papirnate vrečke. Posebni sintetični material vrečke in 15 % večja zmogljivost zagotavljata optimalen zračni tok za dolgotrajnejšo moč sesanja.
Sintetični material vrečke filtrira do 99 % drobnega prahu in delcev. Zrak filtrira učinkoviteje kot običajna papirnata vrečka in pomaga odstranjevati delce v zraku, kot so alergeni.
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Prednosti
Cena, kvalita.
Slabosti
Nic.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Prednosti
Рекомендую !!!
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)