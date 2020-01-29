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  • Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo
  • Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo
  • Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo
  • Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo
  • Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo
  • Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo

Izdelek ni več na voljo

s-bagKlasični dolgi nastavki (4 kosi)

FC8021/03

4.8
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo
Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike Philips in Electrolux z vrečko (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.
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Kompatibilni izdelki
Philips HomeRun serije 9000

Philips HomeRun serije 9000
Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje

XU9100/10

Serija 3000

Serija 3000
Sesalnik z vrečko

XD3110/09

Performer Silent

Performer Silent
Sesalnik z vrečko

FC8783/09

Performer Active

Performer Active
Sesalnik z vrečko

FC8578/09

Dolgotrajnejša uporaba, boljše filtriranje

Vrečka s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo

  • 4 vrečke za prah

  • En standard za vse

  • 50 % daljša življenjska doba

  • 15 % večja zmogljivost

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Originalne vrečke Philips s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se nenehnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.

50 % daljša življenjska doba kot pri običajnih papirnatih vrečkah

50 % daljša življenjska doba kot pri običajnih papirnatih vrečkah

Vrečka s-bag® Classic ima 50 % daljšo življenjsko dobo kot običajne papirnate vrečke. Posebni sintetični material vrečke in 15 % večja zmogljivost zagotavljata optimalen zračni tok za dolgotrajnejšo moč sesanja.

Filtrira 99 % drobnega prahu

Filtrira 99 % drobnega prahu

Sintetični material vrečke filtrira do 99 % drobnega prahu in delcev. Zrak filtrira učinkoviteje kot običajna papirnata vrečka in pomaga odstranjevati delce v zraku, kot so alergeni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Prednosti

Cena, kvalita.

Slabosti

Nic.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Prednosti

Рекомендую !!!

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

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