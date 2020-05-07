2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
4 vrečke za prah (s-bag® ULP)
1 izhodni filter Allergy H13
1 trislojni filter motorja
Komplet vsebuje 4 originalne vrečke za prah s-bag® Ultra Long Performance. Vrečka za prah XXL zmogljivosti 5 litrov dlje časa zagotavlja visoko učinkovitost čiščenja. Vrečka s-bag Ultra Long Performance je izdelana iz vrhunskega večplastnega in nesprijemljivega materiala, zato zagotavlja odlično moč sesanja in filtriranje, obstojna pa je kar do 80 % dlje kot standardna vrečka.
Komplet vsebuje 1 izhodni filter Allergy H13. Filter Allergy H13 zajame več kot 99,95 % drobnega prahu, ki ga drugi filtri pošljejo nazaj v zrak vašega doma. Zajame drobne delce, kot so cvetni prah in pršice, ki povzročajo alergije in znake astme. Filter morate zamenjati enkrat letno.
Komplet vsebuje 1 trislojni filter motorja. Filter preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter morate zamenjati enkrat letno.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Prednosti
kompletní balení příslušenství k vysavači
Slabosti
cena
Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Prednosti
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače