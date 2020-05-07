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  • Komplet nadomestnih delov za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Komplet nadomestnih delov za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Komplet nadomestnih delov za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Komplet nadomestnih delov za Performer Pro/Expert/Ultimate

Izdelek ni več na voljo

Komplet nadomestnih delovNadomestni komplet za sesalnike serije Performer

FC8060/01

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Komplet nadomestnih delov za Performer Pro/Expert/Ultimate
Originalni začetni komplet za Philipsove sesalnike. Komplet vključuje 4 vrečke za prah, motor in izhodne filtre, ki jih morate menjati enkrat letno.
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Kompatibilni izdelki
Serija 9000

Serija 9000
Sesalnik brez vrečke

XB9154/09

Performer Silent

Performer Silent
Sesalnik z vrečko

FC8783/09

Originalne vrečke za prah in nadomestni filtri

Komplet nadomestnih delov za Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 vrečke za prah (s-bag® ULP)

  • 1 izhodni filter Allergy H13

  • 1 trislojni filter motorja

Originalne vrečke za prah s-bag® Ultra Long Performance

Originalne vrečke za prah s-bag® Ultra Long Performance

Komplet vsebuje 4 originalne vrečke za prah s-bag® Ultra Long Performance. Vrečka za prah XXL zmogljivosti 5 litrov dlje časa zagotavlja visoko učinkovitost čiščenja. Vrečka s-bag Ultra Long Performance je izdelana iz vrhunskega večplastnega in nesprijemljivega materiala, zato zagotavlja odlično moč sesanja in filtriranje, obstojna pa je kar do 80 % dlje kot standardna vrečka.

Izhodni filter Allergy H13 za odlično filtriranje

Izhodni filter Allergy H13 za odlično filtriranje

Komplet vsebuje 1 izhodni filter Allergy H13. Filter Allergy H13 zajame več kot 99,95 % drobnega prahu, ki ga drugi filtri pošljejo nazaj v zrak vašega doma. Zajame drobne delce, kot so cvetni prah in pršice, ki povzročajo alergije in znake astme. Filter morate zamenjati enkrat letno.

Trislojni filter motorja

Trislojni filter motorja

Komplet vsebuje 1 trislojni filter motorja. Filter preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter morate zamenjati enkrat letno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Prednosti

kompletní balení příslušenství k vysavači

Slabosti

cena

Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Prednosti

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

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