2 leti garancije
FC8031/00
1 izhodni filter EPA12
Standardni filter s-filter®
Zadrži več kot 99,5 % prahu
Standardni izhodni filter s-filter® lahko kupite povsod in ga enostavno prepoznate po logotipu. Primeren je za številne sesalnike Philips ter sesalnike znamk Electrolux, AEG, Volta in Tornado.
Filter EPA12 zajame več kot 99,5 % drobnega prahu, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu. Filtra morate zamenjati enkrat letno.
Da zagotovite optimalno zmogljivost in filtriranje, vam priporočamo, da filter zamenjate vsakih 12 mesecev.
3.0
od 5
1
Ocena
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
Ta ocena je bila podana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter
Ta ocena je bila podana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter