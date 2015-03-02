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  • Originalni nadomestni filter Philips EPA12
  • Originalni nadomestni filter Philips EPA12
  • Originalni nadomestni filter Philips EPA12
  • Originalni nadomestni filter Philips EPA12

S-filter®zhodni filter

FC8031/00

3
| (1) Ocena
Originalni nadomestni filter Philips EPA12
Filter Philips EPA12 za sesalnik zajame 99,5 % drobnega prahu za okolje brez prahu. Filter zamenjajte enkrat letno, da zagotovite optimalno zmogljivost.
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Kompatibilni izdelki
Performer Silent

Performer Silent
Sesalnik z vrečko

FC8783/09

Filter EPA12 zajame več kot 99,5 % drobnega prahu

Originalni nadomestni filter Philips EPA12

  • 1 izhodni filter EPA12

  • Standardni filter s-filter®

  • Zadrži več kot 99,5 % prahu

Standardni filter s-filter® za enostavno zamenjavo

Standardni izhodni filter s-filter® lahko kupite povsod in ga enostavno prepoznate po logotipu. Primeren je za številne sesalnike Philips ter sesalnike znamk Electrolux, AEG, Volta in Tornado.

Izhodni filter HEPA12 za odlično filtriranje

Izhodni filter HEPA12 za odlično filtriranje

Filter EPA12 zajame več kot 99,5 % drobnega prahu, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu. Filtra morate zamenjati enkrat letno.

Zamenjajte vsakih 12 mesecev za optimalno zmogljivost

Zamenjajte vsakih 12 mesecev za optimalno zmogljivost

Da zagotovite optimalno zmogljivost in filtriranje, vam priporočamo, da filter zamenjate vsakih 12 mesecev.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Ta ocena je bila podana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Ta ocena je bila podana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter

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