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  • Originalni nadomestni filter Philips HEPA13
  • Originalni nadomestni filter Philips HEPA13
  • Originalni nadomestni filter Philips HEPA13
  • Originalni nadomestni filter Philips HEPA13
  • Originalni nadomestni filter Philips HEPA13
  • Originalni nadomestni filter Philips HEPA13

Izdelek ni več na voljo

S-filter®Izhodni filte

FC8038/01

4
| (4) Ocene
Originalni nadomestni filter Philips HEPA13
Filter Philips HEPA13 za sesalnik zajame 99,95 % drobnega prahu za okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Zrak, ki potuje skozi filter, je čistejši od zraka v prostoru.
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Kompatibilni izdelki
Performer LED serije 8000

Performer LED serije 8000
Sesalnik z vrečko

XD8122/10

Performer LED serije 8000

Performer LED serije 8000
Sesalnik z vrečko

XD8142/12

Performer LED serije 8000

Performer LED serije 8000
Sesalnik z vrečko

XD8152/12

Serija 3000

Serija 3000
Sesalnik z vrečko

XD3110/09

Performer Silent

Performer Silent
Sesalnik z vrečko

FC8783/09

Filter HEPA13 zajame več kot 99,95 % drobnega prahu

Originalni nadomestni filter Philips HEPA13

  • 1 izhodni filter Allergy H13

  • Standardni filter s-filter®

  • Zadrži več kot 99,95 % prahu

Izhodni filter Allergy H13 za odlično filtriranje

Izhodni filter Allergy H13 za odlično filtriranje

Filter Allergy H13 zajame več kot 99,95 % drobnega prahu, ki ga drugi filtri pošljejo nazaj v zrak vašega doma. Zajame drobne delce, kot so cvetni prah in pršice, ki povzročajo alergije in znake astme. Filter morate zamenjati enkrat letno.

Standardni filter s-filter® za enostavno zamenjavo

Standardni izhodni filter s-filter® lahko kupite povsod in ga enostavno prepoznate po logotipu. Primeren je za številne sesalnike Philips ter sesalnike znamk Electrolux, AEG, Volta in Tornado.

Zamenjajte vsakih 12 mesecev za optimalno zmogljivost

Zamenjajte vsakih 12 mesecev za optimalno zmogljivost

Da zagotovite optimalno zmogljivost in filtriranje, vam priporočamo, da filter zamenjate vsakih 12 mesecev.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

4

Ocene

4
3
2

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Ta ocena je bila podana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Ta ocena je bila podana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

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