2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC8038/01
1 izhodni filter Allergy H13
Standardni filter s-filter®
Zadrži več kot 99,95 % prahu
Filter Allergy H13 zajame več kot 99,95 % drobnega prahu, ki ga drugi filtri pošljejo nazaj v zrak vašega doma. Zajame drobne delce, kot so cvetni prah in pršice, ki povzročajo alergije in znake astme. Filter morate zamenjati enkrat letno.
Standardni izhodni filter s-filter® lahko kupite povsod in ga enostavno prepoznate po logotipu. Primeren je za številne sesalnike Philips ter sesalnike znamk Electrolux, AEG, Volta in Tornado.
Da zagotovite optimalno zmogljivost in filtriranje, vam priporočamo, da filter zamenjate vsakih 12 mesecev.
4.0
od 5
4
Ocene
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Ta ocena je bila podana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Ta ocena je bila podana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®