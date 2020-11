Izhodni filter Allergy H13 za odlično filtriranje

Filter Allergy H13 zajame več kot 99,95 % drobnega prahu, ki ga drugi filtri pošljejo nazaj v zrak vašega doma. Zajame drobne delce, kot so cvetni prah in pršice, ki povzročajo alergije in znake astme. Filter morate zamenjati enkrat letno.