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Steam Plus Čistilnik Sweep and Steam
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FC8056/01
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Komplet nadomestnih delov z dvema pralnima in blazinicama iz mikrovlaken za večkratno uporabo; in filter za aktivno odstranjevanje vodnega kamna za daljšo življenjsko dobo parnega čistilnika Philips SteamPlus.
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