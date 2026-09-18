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Steam Plus Čistilnik Sweep and Steam

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Steam PlusČistilnik Sweep and Steam

FC8056/01

Steam Plus Čistilnik Sweep and Steam

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Priročniki in dokumentacija

Komplet nadomestnih delov z dvema pralnima in blazinicama iz mikrovlaken za večkratno uporabo; in filter za aktivno odstranjevanje vodnega kamna za daljšo življenjsko dobo parnega čistilnika Philips SteamPlus.

  • PDF dat.
  • 18 September 2026

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