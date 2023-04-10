Iskalni pojmi

  • Nadomestna krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami Nadomestna krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami Nadomestna krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami

    Advanced/ProCare Krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami

    CP1939/01

    Nadomestna krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami

    S krtačo Retrac s pogrezljivimi ščetinami si lahko istočasno osušite lase in oblikujete pričesko. Za sušenje, preprečevanje razmršenosti in bujnejšo pričesko.

    Več o izdelku

    Advanced/ProCare Krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami

    Podobni izdelki

    Vsi Dodatna oprema za nego las

    Združljivi izdelki

    Kje lahko najdem številko modela?
    Kje je številka mojega izdelka
    Kje lahko najdem številko izdelka?
    najdeni izdelki za Ni bilo mogoče najti izdelkov za

    Nadomestna krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami

    Spodaj preverite za združljivost

    • Oblikovalnik pričesk
    • Temno vijolična-črna

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljiv del

      Združljivi izdelki za nego las
      HP8656/00
    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.