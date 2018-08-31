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  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske
  • Različne, izjemno negovane pričeske

Izdelek ni več na voljo

AdvancedAir Styler

HP8656/00

4.6
| (141) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Različne, izjemno negovane pričeske
Philips Air Styler Advanced za enostavne pričeske vsak dan. Topel zrak je enakomerno porazdeljen po krtači, nega z ioni pa pripomore k sijaju vaših las.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Različne, izjemno negovane pričeske

  • 5 nastavkov za oblikovanje

  • Enakomerno segrevanje

  • Nega z ioni

  • Temperatura ThermoProtect

Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)

Tehnologija za enakomerno segrevanje nudi maksimalno zaščito vaših las pred pregrevanjem. S tem pomaga, da ostanejo sijoči in zdravega videza.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

5 nastavkov

Oblikovalnik Air Styler se ponaša s 5 nastavki za ustvarjanje različnih slogov – od naravnega videza ravnih las, do izrazitih valovitih las in volumna pri lasnih koreninah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

141

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

31/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

kvalitetan proizvod

KVALITETA, DIZAJN I VRHUNSKI MATERIJAL - GARANCIJA LIJEPE FRIZURE BEZ OŠTEĆENJA KOSE...... MOJA PREPORUKA. RUŽICA OSIJEK

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler

26/10/2021

Srbija

Srbija

Najsavršeniji proizvod za kosu

Otkad imam ovaj proizvod, ne mogu da živim bez njega. Suši kovrdžavu/talasastu kosu ravnomerno i tako ostaje do sledećeg pranja. Nadam se da će opet biti dostupan kod nas, jer su ga povukli iz prodaje, jer ja stvarno ne znam šta bih bez njega. :)

Prednosti

Sve - sušenje i ispravljanje kose u jednom, kosa je ravna za manje od 5 minuta.

Slabosti

Nema

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

výrobek je praktický

Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě

Ta ocena je bila podana za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Ta ocena je bila podana za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 