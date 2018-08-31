2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
5 nastavkov za oblikovanje
Enakomerno segrevanje
Nega z ioni
Temperatura ThermoProtect
Tehnologija za enakomerno segrevanje nudi maksimalno zaščito vaših las pred pregrevanjem. S tem pomaga, da ostanejo sijoči in zdravega videza.
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Oblikovalnik Air Styler se ponaša s 5 nastavki za ustvarjanje različnih slogov – od naravnega videza ravnih las, do izrazitih valovitih las in volumna pri lasnih koreninah.
4.6
od 5
141
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ružica63
31/08/2018
Hrvatska
kvalitetan proizvod
KVALITETA, DIZAJN I VRHUNSKI MATERIJAL - GARANCIJA LIJEPE FRIZURE BEZ OŠTEĆENJA KOSE...... MOJA PREPORUKA. RUŽICA OSIJEK
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Lilly992
26/10/2021
Srbija
Najsavršeniji proizvod za kosu
Otkad imam ovaj proizvod, ne mogu da živim bez njega. Suši kovrdžavu/talasastu kosu ravnomerno i tako ostaje do sledećeg pranja. Nadam se da će opet biti dostupan kod nas, jer su ga povukli iz prodaje, jer ja stvarno ne znam šta bih bez njega. :)
Prednosti
Sve - sušenje i ispravljanje kose u jednom, kosa je ravna za manje od 5 minuta.
Slabosti
Nema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced HP8656/00 Air Styler
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
výrobek je praktický
Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě
Ta ocena je bila podana za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
Ta ocena je bila podana za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)