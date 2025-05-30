Iskalni pojmi

    Energy Label Europe E oznaka Energy
    Za več informacij prenesite oznaka Energy (PDF 203.0KB)

    The One Televizor 4K Ambilight

    85PUS9000/12

    Predstavljajte si: veličastni filmski večeri, tekoče igranje iger, prostorski zvok, pametni televizor 4K za neskončno izbiro vsebin in Ambilight, ki se razliva z zaslona v prostor. The One ni le enostaven za uporabo, ima vse, kar želite.

    • 215 cm (85") televizor AMBILIGHT
    • 4K QLED. VRR 144 Hz
    • Procesor slike P5
    • Dolby Vision in Dolby Atmos
    Edini televizor s sijalkami na hrbtni strani

    Edini televizor s sijalkami na hrbtni strani

    Predstavljajte si. Vgrajena sijalka LED se odziva na vse, kar gledate, in vas potopi v svetlobo pisanih barv. Tehnologija Ambilight spremeni vse: odslej se vam bo zaslon zdel večji in vas bo ponesel globlje v najljubše televizijske vsebine. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

    4K QLED za izjemno ostre in živahne slike

    4K QLED za izjemno ostre in živahne slike

    Žive barve. Izjemno ostri prizori. To je popolnost slike v najboljšem sijaju. To je tehnologija Ambilight TV s 4K (UHD), ki se prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vsako podrobnost na vsakem prizoru.

    Osupljiva slika s Philipsovim slikovnim procesorjem P5

    Osupljiva slika s Philipsovim slikovnim procesorjem P5

    Predstavljajte si podrobnosti z večjo globino. Izjemno žive barve. Neverjetno realistične odtenke polti kože. Tako tekoče in naravno gibanje ter ostro sliko, da se počutite, kot bi bili sami prisotni v prizoru. Zdaj pa odprite oči, izboljšajte prizore in preizkusite razliko.

    Dolby za kinematograske užitke ob gledanju

    Dolby za kinematograske užitke ob gledanju

    Dolby Vision in Dolby Atmos vas poneseta naravnost na režiserski stol. Vsak prizor, jasno definiran kot kinematografski standard, je užitek za oči in ušesa. V vsakem neverjetnem trenutku filmov, športnih prireditev ali iger boste obdani z realističnimi kinematografskimi doživetji.

    DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka

    DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka

    DTS:X prinaša povsem novo izkušnjo z zvokom, ki je tako resničen, da ga lahko občutite. S tehnologijo 3D-zvoka, ki prinaša novo razsežnost, se zvok prosto premika po prostoru in vas potopi globlje v prizor.

    Ponesite svoje igranje iger na novo raven

    Ponesite svoje igranje iger na novo raven

    Neumorni ljubitelji igralne palice in najbolj predani igričarji bodo takoj prepoznali kakovost izjemno odzivnega igranja in grafike, ki ne izpusti niti najmanjše podrobnosti. S frekvenco osveževanja slike 144 Hz, HDMI 2.1, izjemno majhno zakasnitvijo in tehnologijo FreeSync Premium je na voljo vse za najbolj tekoče igranje. Hkrati se boste s slogom igranja Ambilight še bolj vključili v akcijo.

    Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

    Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

    Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

    Enostavna povezava v omrežje pametnega doma

    Enostavna povezava v omrežje pametnega doma

    Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim upravljalnikom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi s pametnimi zvočniki Google in storitvijo Apple AirPlay.

    Različne velikosti po vaših potrebah

    Različne velikosti po vaših potrebah

    Velikost šteje. In tudi, kako lepo se televizor ujema s prostorom. Izberete lahko po svojih potrebah, od televizorja z majhnim zaslonom za prazen kotiček v sobi do največjih zaslonov za domači kino. Televizor The One z velikostjo zaslona od 43 do izjemnih 75 palcev je vedno pravi odgovor.

    Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale

    Vsako besedo boste lahko slišali jasneje. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.

    Evropska zasnova

    Natančno domišljeno sredinsko vrtljivo stojalo za lažje prilagajanje zornega kota in manjše bleščanje. Način za salonsko vzdušje popestri svetlobo v prostoru. Reciklirana plastika, iz katere je izdelan daljinski upravljalnik. Televizor Philips Ambilight z embalažo iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in priloženimi papirnatimi navodili izpolni vsa vaša pričakovanja.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Animacija FTI Ambilight
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Način igre
      • Način osvetlitve za salonsko vzdušje
      • Budilka ob sončnem vzhodu
      • Prilagoditev barvi stene
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      85  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      215  cm
      Zaslon
      QLED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna hitrost osveževanja
      120  Hz
      Slikovni procesor
      Procesor P5 Perfect Picture
      Izboljšava slike
      • Calman
      • Pripravljen za funkcijo Calman Autocal in ročno umerjanje
      • Crystal Clear
      • Dolby Vision
      • ECO
      • Igra
      • Združljivo s HDR10+
      • Domači kino
      • Vdelana tehnologija MEMC/FRC
      • Micro Dimming Pro
      • Monitor
      • Film
      • Osebno
      • Izjemno visoka ločljivost
      Spremenljiva hitrost osveževanja
      144 Hz

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Netflix*
      • Aplikacija NFT*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      8 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Vgrajena Amazon Alexa
      • Podpira Google Home
      • Daljinski upravljalnik z mikrofonom
      Izkušnja pametnega doma
      • Control4
      • MATTER
      • Podpira Apple Home
      Vrstica za nadziranje iger
      Gamebar 2.0
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.1-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      50 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10-vatni zvočnik polnega razpona + 30-vatni nizkotonec
      Kodek
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      Izboljšava zvoka
      • Vsi slogi zvoka
      • Način AVL
      • Ojačitev nizkih tonov
      • Dolby Media Intelligence
      • Virtualizator zvoka Dolby Atmos
      • DTS Play-Fi
      • Izenačevalnik
      • Profil poslušanja
      • Nočni način
      • Umerjanje v prostoru
      • Poudarjeni vokali
      Lastnosti slušalk
      Dolby Atmos za slušalke
      Zvočni mehanizem
      IntelliSound
      Glavni zvočnik
      Bass Reflex polnega razpona (FR01A+)
      Nizkotonec
      Triple Ring Balance Quad PR

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      4
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.2
      • Podpira Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI2
      Funkcije HDMI 2.1
      eARC prek HDMI 2

    • Podprte funkcije videa HDMI

      Igranje iger
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • Združljivo s HDR10+
      • HLG

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      2323672
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Poraba energije v načinu SDR
      129  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      316  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      QLED LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,3 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor
      • Izklop slike (za radio)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 2 bateriji AAA
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Napajalni kabel
      • Hitra navodila za uporabo
      • Namizno stojalo
      • Daljinski upravljalnik

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Plastičen kovinsko siv rob
      Zasnova stojala
      Kovinsko sivo stojalo

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      805  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      600 x 400 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      1894 x 1097 x 96,2 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      1894 x 1136 x 380 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      2080 × 1250 × 245 mm
      Teža televizorja brez stojala
      54 kg
      Teža televizorja s stojalom
      56 kg
      Teža z embalažo
      68 kg

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

