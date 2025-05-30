Predstavljajte si: veličastni filmski večeri, tekoče igranje iger, prostorski zvok, pametni televizor 4K za neskončno izbiro vsebin in Ambilight, ki se razliva z zaslona v prostor. The One ni le enostaven za uporabo, ima vse, kar želite.
Predstavljajte si. Vgrajena sijalka LED se odziva na vse, kar gledate, in vas potopi v svetlobo pisanih barv. Tehnologija Ambilight spremeni vse: odslej se vam bo zaslon zdel večji in vas bo ponesel globlje v najljubše televizijske vsebine. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
4K QLED za izjemno ostre in živahne slike
Žive barve. Izjemno ostri prizori. To je popolnost slike v najboljšem sijaju. To je tehnologija Ambilight TV s 4K (UHD), ki se prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vsako podrobnost na vsakem prizoru.
Osupljiva slika s Philipsovim slikovnim procesorjem P5
Predstavljajte si podrobnosti z večjo globino. Izjemno žive barve. Neverjetno realistične odtenke polti kože. Tako tekoče in naravno gibanje ter ostro sliko, da se počutite, kot bi bili sami prisotni v prizoru. Zdaj pa odprite oči, izboljšajte prizore in preizkusite razliko.
Dolby za kinematograske užitke ob gledanju
Dolby Vision in Dolby Atmos vas poneseta naravnost na režiserski stol. Vsak prizor, jasno definiran kot kinematografski standard, je užitek za oči in ušesa. V vsakem neverjetnem trenutku filmov, športnih prireditev ali iger boste obdani z realističnimi kinematografskimi doživetji.
DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka
DTS:X prinaša povsem novo izkušnjo z zvokom, ki je tako resničen, da ga lahko občutite. S tehnologijo 3D-zvoka, ki prinaša novo razsežnost, se zvok prosto premika po prostoru in vas potopi globlje v prizor.
Ponesite svoje igranje iger na novo raven
Neumorni ljubitelji igralne palice in najbolj predani igričarji bodo takoj prepoznali kakovost izjemno odzivnega igranja in grafike, ki ne izpusti niti najmanjše podrobnosti. S frekvenco osveževanja slike 144 Hz, HDMI 2.1, izjemno majhno zakasnitvijo in tehnologijo FreeSync Premium je na voljo vse za najbolj tekoče igranje. Hkrati se boste s slogom igranja Ambilight še bolj vključili v akcijo.
Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.
Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.
Enostavna povezava v omrežje pametnega doma
Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim upravljalnikom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi s pametnimi zvočniki Google in storitvijo Apple AirPlay.
Različne velikosti po vaših potrebah
Velikost šteje. In tudi, kako lepo se televizor ujema s prostorom. Izberete lahko po svojih potrebah, od televizorja z majhnim zaslonom za prazen kotiček v sobi do največjih zaslonov za domači kino. Televizor The One z velikostjo zaslona od 43 do izjemnih 75 palcev je vedno pravi odgovor.
Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale
Vsako besedo boste lahko slišali jasneje. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.
Evropska zasnova
Natančno domišljeno sredinsko vrtljivo stojalo za lažje prilagajanje zornega kota in manjše bleščanje. Način za salonsko vzdušje popestri svetlobo v prostoru. Reciklirana plastika, iz katere je izdelan daljinski upravljalnik. Televizor Philips Ambilight z embalažo iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in priloženimi papirnatimi navodili izpolni vsa vaša pričakovanja.
