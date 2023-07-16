Iskalni pojmi

    The One Televizor 4K Ambilight

    55PUS8518/12

    The One dvigne izkušnjo gledanja na višjo raven. Ta 4K Ambilight TV vas ponese v središče vsake oddaje, filma in videoigre. Vznemirljiva kakovost slike, vse več aplikacij za spletno pretakanje in stojalo, ki se enostavno prilagodi vašemu soundbaru.

    Več o izdelku

    Na voljo v:

    The One Televizor 4K Ambilight

    Televizor 4K Ambilight

    • 139 cm (55") Ambilight TV
    • Procesor P5 Perfect Picture
    • Podprti glavni formati HDR
    • Google TV™
    Televizorji Ambilight so edini, ki imajo za zaslonom LED-sijalke, ki se odzivajo na predvajane vsebine in vas potopijo v svetlobo pisanih barv. To spremeni vse: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene oddaje, filme in videoigre.

    The One z vznemirljivo sliko. Philipsova tehnologija P5.

    The One z vznemirljivo sliko. Philipsova tehnologija P5.

    Philipsova tehnologija P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je tako popolnoma tekoče.

    The One s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos.

    The One s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos.

    Vaši priljubljeni filmi, oddaje in igre bodo s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos videti in slišati osupljivo. Glejte sliko na način, kot si je to zamislil režiser, brez tveganja, da bi bila le-ta pretemna. Vse zvoke boste slišali popolnoma razločno. Uživajte v zvočnih učinkih, kot da bi bili v središču dogajanja.

    Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.

    Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.

    Iščete televizor, ki se lepo zlije z opremo v prostoru? Ta televizor Ambilight z zaslonom skoraj brez roba se lepo prilega skoraj vsem vrstam notranje opreme, stojalo z nastavljivo višino pa je kot naročeno za soundbare. Embalaža je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

    Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi

    Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi

    Uživajte v odličnem, čistem zvoku televizorja takoj, ko ga začnete uporabljati. Philipsove brezžične domače sisteme s tehnologijo DTS Play-Fi boste v svojem domu v le nekaj sekundah povezali z združljivimi soundbari in brezžičnimi zvočniki. Ustvarite sistem domačega kina s predvajanjem prostorskega zvoka, pri katerem prevzame televizor vlogo centralnega zvočnika.

    Obožuje igre. 60 Hz, VRR, ultra nizka zakasnitev vhodnega signala.

    Obožuje igre. 60 Hz, VRR, ultra nizka zakasnitev vhodnega signala.

    Komaj čakate na igranje iger? Ambilight TV s 60 Hz in HDMI 2.1 podpira hitro igranje, način izjemno jasnega gibanja pa poskrbi za bolj ostro in gladko sliko. Ob vklopu igralne konzole samodejno omogoči način nizke zakasnitve. Z izbranim slogom Ambilight Igranje iger bo vznemirjenje še večje.

    Zabava, ki jo imate radi, z malo Googlove pomoči.

    Zabava, ki jo imate radi, z malo Googlove pomoči.

    Kaj želite gledati? Google TV združuje filme, oddaje in drugo iz vaših aplikacij in naročnin ter jih uredi samo za vas. Dobili boste predloge na podlagi tega, kar vam je všeč, aplikacijo Google TV pa lahko celo uporabit v telefonu, da na poti pripravite svoj seznam za ogled.

    Glasovno upravljanje. Pomočnik Google. Deluje z Alexo.

    Glasovno upravljanje. Pomočnik Google. Deluje z Alexo.

    Glasovnega pomočnika si lahko izberete sami! Pritisnite gumb Pomočnik Google na daljinskem upravljalniku ter z glasovnim ukazom enostavno poiščete filme in oddaje, prejmete priporočila, upravljate združljive pametne naprave za dom in še več. Televizor pa lahko upravljate tudi z glasovnim ukazom za Alexo prek naprav, ki so omogočene za Alexo.

    Izjemno ostra slika. Živahen prikaz.

    Ta 4K UHD Ambilight televizor zagotavlja izredno ostro sliko živahnih barv, ne glede na to, kaj gledate. Poleg tega televizor podpira vse glavne formate HDR, zato boste med pretakanjem vsebin HDR videli več podrobnosti v temnih in svetlih delih slike.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Prilagoditev barvi stene
      • Način za salonsko vzdušje
      • Način igre
      • Ambilight Music
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • Združljivo z brezžičnimi domačimi zvočniki Philips
      • Animacija Ambilighta ob zagonu televizorja
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      55  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      139  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Izvorna hitrost osveževanja
      60  Hz
      Slikovni procesor
      Procesor P5 Perfect Picture
      Izboljšava slike
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Širok barvni razpon 90 %, DCI/P3
      • Podpora za CalMAN
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Predvajanje videa
      • PAL
      • SECAM
      Programski TV-vodnik*
      8-dnevni elektronski vodnik po programih
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Android TV

      OS
      Google TV™
      Prednameščene aplikacije
      • Google Play Movies*
      • Iskanje Google
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Aplikacija Fitness
      • Ambilight Aurora
      Velikost pomnilnika (Flash)
      16 GB*
      Igranje v oblaku
      Geforce Now

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Daljinski upravljalnik
      z glasom
      Glasovni pomočnik*
      • Vgrajen Pomočnik Google
      • Daljinski upravljalnik z mikrofonom
      • Združljiv z Alexo

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      • Datoteke: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Glasbeni formati
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      • WMA-PRO (9 in 10)
      • FLAC
      Podprti formati podnapisov
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Slikovni formati
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • 360° fotografija
      • HEIF

    • Obdelovanje

      Hitrost procesorja
      Štirijedrnik

    • Zvok

      Izhodna moč (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10 W zvočnik polnega razpona
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Izboljšava zvoka
      • Zvok AI
      • Jasen dialog
      • Dolby Atmos
      • Okrepitev Dolby Bass
      • Izravnava glasnosti Dolby
      • Nočni način
      • A.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Osebna prilagoditev zvoka Mimi
      • Umerjanje v prostoru

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      4
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Predvajanje z enim dotikom
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.0
      Ostali priključki
      • Standardni vmesnik plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitalni avdio izhod (optični)
      • Izhod za slušalke
      • Storitveni priključek
      • Satelitski priključek
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI2
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC prek HDMI 2
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      • Najv. hitrost podatkov 48 Gb/s
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja

    • Podprte funkcije videa HDMI

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Igranje iger
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      1533388
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      F
      Poraba energije v načinu SDR
      77  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      118  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      ni na voljo
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2.0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      220–240 V AC, 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,3 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Izklop slike (za radio)
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Daljinski upravljalnik
      • 2 bateriji AAA
      • Namizno stojalo
      • Napajalni kabel
      • vodnik za hiter začetek
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Antracitno siv rob
      Zasnova stojala
      Antracitno sive zamaknjene nogice

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1231,0  mm
      Višina izdelka
      720,0  mm
      Globina izdelka
      81,0  mm
      Teža izdelka
      15,2  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      1231.0  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      740.0/778.0  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      256.0  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      16.0  kg
      Širina škatle
      1360.0  mm
      Višina škatle
      840.0  mm
      Globina škatle
      160.0  mm
      Teža z embalažo
      19,5  kg
      Širina stojala
      737.0/1014.0  mm
      Višina stojala
      29.5/68.0  mm
      Globina stojala
      256.0  mm
      Razdalja med 2 stojaloma
      737.0/1014/0  mm
      Višina stojala do spodnjega roba televizorja
      29.5/68.0  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      200 x 300 mm

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Daljinski upravljalnik
    • 2 bateriji AAA
    • Namizno stojalo
    • Napajalni kabel
    • vodnik za hiter začetek
    • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
    Ocene

    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Velikost pomnilnika (Flash): 16 G, dejanski razpoložljivi prostor na disku se lahko razlikuje (odvisno od (pred)nameščenih aplikacij, nameščenega operacijskega sistema itd.)
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O (8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
    • Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, Ok Google in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.

