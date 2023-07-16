Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.

Iščete televizor, ki se lepo zlije z opremo v prostoru? Ta televizor Ambilight z zaslonom skoraj brez roba se lepo prilega skoraj vsem vrstam notranje opreme, stojalo z nastavljivo višino pa je kot naročeno za soundbare. Embalaža je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.