The One dvigne izkušnjo gledanja na višjo raven. Ta 4K Ambilight TV vas ponese v središče vsake oddaje, filma in videoigre. Vznemirljiva kakovost slike, vse več aplikacij za spletno pretakanje in stojalo, ki se enostavno prilagodi vašemu soundbaru.
Televizorji Ambilight so edini, ki imajo za zaslonom LED-sijalke, ki se odzivajo na predvajane vsebine in vas potopijo v svetlobo pisanih barv. To spremeni vse: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene oddaje, filme in videoigre.
The One z vznemirljivo sliko. Philipsova tehnologija P5.
Philipsova tehnologija P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je tako popolnoma tekoče.
The One s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos.
Vaši priljubljeni filmi, oddaje in igre bodo s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos videti in slišati osupljivo. Glejte sliko na način, kot si je to zamislil režiser, brez tveganja, da bi bila le-ta pretemna. Vse zvoke boste slišali popolnoma razločno. Uživajte v zvočnih učinkih, kot da bi bili v središču dogajanja.
Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.
Iščete televizor, ki se lepo zlije z opremo v prostoru? Ta televizor Ambilight z zaslonom skoraj brez roba se lepo prilega skoraj vsem vrstam notranje opreme, stojalo z nastavljivo višino pa je kot naročeno za soundbare. Embalaža je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.
Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi
Uživajte v odličnem, čistem zvoku televizorja takoj, ko ga začnete uporabljati. Philipsove brezžične domače sisteme s tehnologijo DTS Play-Fi boste v svojem domu v le nekaj sekundah povezali z združljivimi soundbari in brezžičnimi zvočniki. Ustvarite sistem domačega kina s predvajanjem prostorskega zvoka, pri katerem prevzame televizor vlogo centralnega zvočnika.
Komaj čakate na igranje iger? Ambilight TV s 60 Hz in HDMI 2.1 podpira hitro igranje, način izjemno jasnega gibanja pa poskrbi za bolj ostro in gladko sliko. Ob vklopu igralne konzole samodejno omogoči način nizke zakasnitve. Z izbranim slogom Ambilight Igranje iger bo vznemirjenje še večje.
Zabava, ki jo imate radi, z malo Googlove pomoči.
Kaj želite gledati? Google TV združuje filme, oddaje in drugo iz vaših aplikacij in naročnin ter jih uredi samo za vas. Dobili boste predloge na podlagi tega, kar vam je všeč, aplikacijo Google TV pa lahko celo uporabit v telefonu, da na poti pripravite svoj seznam za ogled.
Glasovno upravljanje. Pomočnik Google. Deluje z Alexo.
Glasovnega pomočnika si lahko izberete sami! Pritisnite gumb Pomočnik Google na daljinskem upravljalniku ter z glasovnim ukazom enostavno poiščete filme in oddaje, prejmete priporočila, upravljate združljive pametne naprave za dom in še več. Televizor pa lahko upravljate tudi z glasovnim ukazom za Alexo prek naprav, ki so omogočene za Alexo.
Izjemno ostra slika. Živahen prikaz.
Ta 4K UHD Ambilight televizor zagotavlja izredno ostro sliko živahnih barv, ne glede na to, kaj gledate. Poleg tega televizor podpira vse glavne formate HDR, zato boste med pretakanjem vsebin HDR videli več podrobnosti v temnih in svetlih delih slike.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Prilagoditev barvi stene
Način za salonsko vzdušje
Način igre
Ambilight Music
AmbiWakeup
AmbiSleep
Združljivo z brezžičnimi domačimi zvočniki Philips
Animacija Ambilighta ob zagonu televizorja
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
55
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
139
cm
Zaslon
LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Izvorna hitrost osveževanja
60
Hz
Slikovni procesor
Procesor P5 Perfect Picture
Izboljšava slike
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Širok barvni razpon 90 %, DCI/P3
Podpora za CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sprejemnik/sprejem/prenos
Digitalni televizor
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Predvajanje videa
PAL
SECAM
Programski TV-vodnik*
8-dnevni elektronski vodnik po programih
Indikator jakosti signala
Da
Teletekst
1000-stranski Hypertext
Podpora za HEVC
Da
Android TV
OS
Google TV™
Prednameščene aplikacije
Google Play Movies*
Iskanje Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iplayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Aplikacija Fitness
Ambilight Aurora
Velikost pomnilnika (Flash)
16 GB*
Igranje v oblaku
Geforce Now
Funkcije Smart TV
Interaktivni televizor
HbbTV
Daljinski upravljalnik
z glasom
Glasovni pomočnik*
Vgrajen Pomočnik Google
Daljinski upravljalnik z mikrofonom
Združljiv z Alexo
Večpredstavnostne aplikacije
Video formati
Datoteke: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Glasbeni formati
AAC
MP3
WAV
WMA (2 do 9.2)
WMA-PRO (9 in 10)
FLAC
Podprti formati podnapisov
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Slikovni formati
JPEG
BMP
GIF
PNG
360° fotografija
HEIF
Obdelovanje
Hitrost procesorja
Štirijedrnik
Zvok
Izhodna moč (RMS)
20 W
Konfiguracija zvočnikov
2 x 10 W zvočnik polnega razpona
Kodek
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Izboljšava zvoka
Zvok AI
Jasen dialog
Dolby Atmos
Okrepitev Dolby Bass
Izravnava glasnosti Dolby
Nočni način
A.I. EQ
DTS Play-Fi
Osebna prilagoditev zvoka Mimi
Umerjanje v prostoru
Povezljivost
Število priključkov HDMI
4
Značilnosti tehnologije HDMI
4K
Avdio povratni kanal
EasyLink (HDMI-CEC)
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
Nadzor zvoka sistema
Stanje pripravljenosti sistema
Predvajanje z enim dotikom
Število priključkov USB
2
Brezžična povezava
Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
Bluetooth 5.0
Ostali priključki
Standardni vmesnik plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digitalni avdio izhod (optični)
Izhod za slušalke
Storitveni priključek
Satelitski priključek
HDCP 2.3
Da za vse HDMI
HDMI ARC
Da, na HDMI2
Funkcije HDMI 2.1
eARC prek HDMI 2
Podpora za eARC/VRR/ALLM
Najv. hitrost podatkov 48 Gb/s
EasyLink 2.0
HDMI-CEC za Philipsov TV/SB
Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
Podprte funkcije videa HDMI
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Igranje iger
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Energetska nalepka EU
Registrske številke EPREL
1533388
Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
F
Poraba energije v načinu SDR
77
kWh/1000 h
Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
G
Poraba energije v načinu HDR
118
kWh/1000 h
Poraba energije v izklopljenem stanju
ni na voljo
Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
