    LED Televizor 4K Ambilight

    55PUS8200/12

    Pametna izbira s televizorjem Ambilight

    Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa in Matter Smart Home. Vgrajen ima celo mikrofon s širokim območjem zaznavanja za učinkovit sprejem vaših glasovnih ukazov. Sistem Titan OS zagotavlja enostavno uporabo in hitro delovanje, evropska zasnova in varnost podatkov pa sta pri tem televizorju na prvem mestu.

    LED Televizor 4K Ambilight

    • 139 cm (55") televizor AMBILIGHT
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos in DTS:X
    Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Vsa zabava se razširi onkraj zaslona in vas ponese globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

    Živahni trenutki. Ostrejši prizori.

    Živahni trenutki. Ostrejši prizori.

    Približajte se dogajanju. Potopite se v podrobnosti. To prinaša natančnost slike 4K, ki presega sposobnost predstave. Zaslon Pixel Precise Ultra HD, ki zagotavlja ostrino in realistične podrobnosti, vsak trenutek zapolni s presenetljivimi doživetji.

    Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

    Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

    Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D-doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.

    Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

    Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

    Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

    Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

    Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

    Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma in mikrofonom s širokim območjem zaznavanja. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali z vgrajeno storitvijo Alexa preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim ukazom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.

    Upravljanje brez daljinskega upravljalnika

    Upravljanje brez daljinskega upravljalnika

    Upravljajte z glasom. Vklopite televizor, ko vstopite v prostor. Govorite z Alexo brez uporabe daljinskega upravljalnika. Z vgrajenim mikrofonom s širokim območjem zaznavanja in prostoročnim upravljanjem se lahko udobno namestite, sprostite in uživate v vseh svojih priljubljenih vsebinah pametnega televizorja.

    Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale

    Vsako besedo boste lahko natančno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.

    Za igranje iger pripravljena povezljivost

    HDMI 2.0a in VRR omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.

    Vsi vaši podatki so varni in zaščiteni

    Od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov, od prenosnih računalnikov do pametnih zvočnikov – zaščita osebnih podatkov je ključnega pomena. Povezava s televizorjem Philips zagotavlja, da so vaši zaupni podatki vedno na varnem mestu. SafeShark nenehno testira in preverja vašo varnost, zato ste lahko mirni, saj veste, da je vaša kibernetska varnost naša glavna prednostna naloga.

    Evropska zasnova, trajnostno razmišljanje

    Stojalo Edge. Tanek okvir. 4K LED TV. To je kakovost evropskega oblikovanja. Prav vsaka najmanjša podrobnost je skrbno sestavljena v celoto, od hitrega operacijskega sistema Titan za preprosto iskanje vsebin do daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike in embalaže s potrdilom FSC.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Ambilight Suite
      • Prilagoditev barvi stene
      • Način Glasba
      • Način igre
      • Budilka ob sončnem vzhodu
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      55  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      139  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna hitrost osveževanja
      60 Hz  Hz
      Slikovni procesor
      Pixel Precise Ultra HD
      Izboljšava slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Združljivo s HDR10+
      • Domači kino
      • Monitor
      • Film
      • Micro Dimming
      • Osebno
      • Izjemno visoka ločljivost

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      OS
      TITAN OS
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      8 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Vgrajena Amazon Alexa
      • Podpira Google Home
      • Daljinski upravljalnik z mikrofonom
      Izkušnja pametnega doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podpira Apple Home
      Vrstica za nadziranje iger
      Gamebar 2.0
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.0-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10-vatni zvočnik polnega razpona
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Izboljšava zvoka
      • Način AVL
      • Ojačitev nizkih tonov
      • Dolby Media Intelligence
      • Razvedrilo
      • Izenačevalnik
      • Profil poslušanja
      • Nočni način
      • Umerjanje v prostoru
      • Osebno
      • Poudarjeni vokali
      Lastnosti slušalk
      Dolby Atmos za slušalke
      Zvočni mehanizem
      IntelliSound
      Glavni zvočnik
      Bass Reflex polnega razpona (FR01A)

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.2
      • Podpira Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      HDMI 1
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

    • Podprte funkcije videa HDMI

      Igranje iger
      • ALLM in Auto Game
      • HDMI VRR
      HDR
      • Združljivo s HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      2269636
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Poraba energije v načinu SDR
      53  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      80  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor
      • Izklop slike (za radio)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 2 bateriji AAA
      • Napajalni kabel
      • Varnostni in pravni napotki
      • Daljinski upravljalnik
      • Namizno stojalo
      • vodnik za hiter začetek

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Plastični nizek črn rob
      Zasnova stojala
      Kovinsko črno stojalo v obliki pravokotnega loka

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      810  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      200 x 100 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      1226 x 713 x 88 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      1226 x 778 x 275 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      1320 x 806 x 132 mm
      Teža televizorja brez stojala
      9,9 kg
      Teža televizorja s stojalom
      10,2 kg
      Teža z embalažo
      13,1 kg

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovem spletnem mestu za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.

