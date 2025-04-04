Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa in Matter Smart Home. Vgrajen ima celo mikrofon s širokim območjem zaznavanja za učinkovit sprejem vaših glasovnih ukazov. Sistem Titan OS zagotavlja enostavno uporabo in hitro delovanje, evropska zasnova in varnost podatkov pa sta pri tem televizorju na prvem mestu.
Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight
Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Vsa zabava se razširi onkraj zaslona in vas ponese globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
Živahni trenutki. Ostrejši prizori.
Približajte se dogajanju. Potopite se v podrobnosti. To prinaša natančnost slike 4K, ki presega sposobnost predstave. Zaslon Pixel Precise Ultra HD, ki zagotavlja ostrino in realistične podrobnosti, vsak trenutek zapolni s presenetljivimi doživetji.
Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X
Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D-doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.
Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.
Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.
Enostavna povezava z omrežji pametnega doma
Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma in mikrofonom s širokim območjem zaznavanja. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali z vgrajeno storitvijo Alexa preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim ukazom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.
Upravljanje brez daljinskega upravljalnika
Upravljajte z glasom. Vklopite televizor, ko vstopite v prostor. Govorite z Alexo brez uporabe daljinskega upravljalnika. Z vgrajenim mikrofonom s širokim območjem zaznavanja in prostoročnim upravljanjem se lahko udobno namestite, sprostite in uživate v vseh svojih priljubljenih vsebinah pametnega televizorja.
Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale
Vsako besedo boste lahko natančno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.
Za igranje iger pripravljena povezljivost
HDMI 2.0a in VRR omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.
Vsi vaši podatki so varni in zaščiteni
Od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov, od prenosnih računalnikov do pametnih zvočnikov – zaščita osebnih podatkov je ključnega pomena. Povezava s televizorjem Philips zagotavlja, da so vaši zaupni podatki vedno na varnem mestu. SafeShark nenehno testira in preverja vašo varnost, zato ste lahko mirni, saj veste, da je vaša kibernetska varnost naša glavna prednostna naloga.
Evropska zasnova, trajnostno razmišljanje
Stojalo Edge. Tanek okvir. 4K LED TV. To je kakovost evropskega oblikovanja. Prav vsaka najmanjša podrobnost je skrbno sestavljena v celoto, od hitrega operacijskega sistema Titan za preprosto iskanje vsebin do daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike in embalaže s potrdilom FSC.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Ambilight Suite
Prilagoditev barvi stene
Način Glasba
Način igre
Budilka ob sončnem vzhodu
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
55
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
139
cm
Zaslon
LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160p
Izvorna hitrost osveževanja
60 Hz
Hz
Slikovni procesor
Pixel Precise Ultra HD
Izboljšava slike
Crystal Clear
ECO
Igra
Združljivo s HDR10+
Domači kino
Monitor
Film
Micro Dimming
Osebno
Izjemno visoka ločljivost
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovem spletnem mestu za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.