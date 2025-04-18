Televizor Ambilight z vgrajenim Pomočnikom Google.
Spoznajte televizor Ambilight, ki združuje osupljive slike in izjemno razvedrilo. S televizorjem Google TV z ločljivostjo 4K ne boste več brskali v nedogled, preprosto prosite Pomočnika Google, naj poišče najljubši film, oddajo ali šport. Vi se samo še sprostite in uživajte.
126 cm (50") televizor AMBILIGHT
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos in DTS:X
Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight
Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Vsa zabava se razširi onkraj zaslona in vas ponese globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
Živahni trenutki. Ostrejši prizori.
Približajte se dogajanju. Potopite se v podrobnosti. To prinaša natančnost slike 4K, ki presega sposobnost predstave. Zaslon Pixel Precise Ultra HD, ki zagotavlja ostrino in realistične podrobnosti, vsak trenutek zapolni s presenetljivimi doživetji.
HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom
Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.
Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X
Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.
Zabava, ki jo imate radi, z malo Googlove pomoči.
Kaj bi želeli gledati? Google TV združuje filme, oddaje in še več iz različnih vaših aplikacij in naročnin ter jih organizira za vas. Prejemali boste predloge glede na to, kaj vam je všeč, poleg tega lahko, kadar ste na poti, v telefonu z aplikacijo Google TV upravljate seznam vsebin za ogled.
Združljiv z glasovnimi pomočniki in storitvijo Apple AirPlay*
Glasovnega pomočnika lahko izberete sami. Pritisnite gumb za Pomočnika Google na daljinskem upravljalniku ter z glasovnimi ukazi poiščite filme in oddaje, pridobite priporočila, upravljajte združljive pametne naprave za dom in še več. Televizor lahko upravljate tudi z glasovnimi ukazi za Alexo prek naprav, ki jo podpirajo. V televizor enostavno pretakajte iz telefona iPhone, naprave iPad ali računalnika Mac. Glejte filme iz aplikacij. Delite fotografije s prijatelji v istem prostoru.*
Izbira med več velikostmi
Televizorji za velike in majhne prostore so idealen odgovor na vaše potrebe. Televizorji izjemne serije 8000 z zasloni velikosti od 43 in vse do 65 palcev so najboljša izbira.
Evropska zasnova
Stojalo z robom, elegantno vitek okvir – to je vrhunec evropskega oblikovanja. Nastavite funkcijo Ambilight na salonsko vzdušje in prostor obdajte z barvami, ko je televizor v mirovanju. Prijaznost do okolja zagotavljajo daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike, embalaža iz kartona s potrdilom FSC in tudi vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Ambilight Suite
Način za igre
Prilagoditev barvi stene
Način osvetlitve za salonsko vzdušje
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
50
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
126
cm
Zaslon
LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160p
Slikovni procesor
Pixel Precise Ultra HD
Izboljšava slike
Micro Dimming
Izjemno visoka ločljivost
Natural Motion
Crystal Clear
Osebno
Domači kino
ECO
Film
Igra
Monitor
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, OK Google in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.
Razpoložljivost aplikacije Apple TV in storitve Apple TV+ se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Preverite strani s podporo družbe Apple Inc. in Trgovine Play družbe Google.