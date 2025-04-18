Iskalni pojmi

    Energy Label Europe E oznaka Energy
    LED Televizor 4K Ambilight

    50PUS8100/12

    Televizor Ambilight z vgrajenim Pomočnikom Google.

    Spoznajte televizor Ambilight, ki združuje osupljive slike in izjemno razvedrilo. S televizorjem Google TV z ločljivostjo 4K ne boste več brskali v nedogled, preprosto prosite Pomočnika Google, naj poišče najljubši film, oddajo ali šport. Vi se samo še sprostite in uživajte.

    Več o izdelku

    Na voljo v:

    LED Televizor 4K Ambilight

    • 126 cm (50") televizor AMBILIGHT
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos in DTS:X
    Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight

    Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Vsa zabava se razširi onkraj zaslona in vas ponese globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

    Živahni trenutki. Ostrejši prizori.

    Približajte se dogajanju. Potopite se v podrobnosti. To prinaša natančnost slike 4K, ki presega sposobnost predstave. Zaslon Pixel Precise Ultra HD, ki zagotavlja ostrino in realistične podrobnosti, vsak trenutek zapolni s presenetljivimi doživetji.

    HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom

    Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.

    Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

    Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.

    Zabava, ki jo imate radi, z malo Googlove pomoči.

    Kaj bi želeli gledati? Google TV združuje filme, oddaje in še več iz različnih vaših aplikacij in naročnin ter jih organizira za vas. Prejemali boste predloge glede na to, kaj vam je všeč, poleg tega lahko, kadar ste na poti, v telefonu z aplikacijo Google TV upravljate seznam vsebin za ogled.

    Združljiv z glasovnimi pomočniki in storitvijo Apple AirPlay*

    Glasovnega pomočnika lahko izberete sami. Pritisnite gumb za Pomočnika Google na daljinskem upravljalniku ter z glasovnimi ukazi poiščite filme in oddaje, pridobite priporočila, upravljajte združljive pametne naprave za dom in še več. Televizor lahko upravljate tudi z glasovnimi ukazi za Alexo prek naprav, ki jo podpirajo. V televizor enostavno pretakajte iz telefona iPhone, naprave iPad ali računalnika Mac. Glejte filme iz aplikacij. Delite fotografije s prijatelji v istem prostoru.*

    Izbira med več velikostmi

    Televizorji za velike in majhne prostore so idealen odgovor na vaše potrebe. Televizorji izjemne serije 8000 z zasloni velikosti od 43 in vse do 65 palcev so najboljša izbira.

    Evropska zasnova

    Stojalo z robom, elegantno vitek okvir – to je vrhunec evropskega oblikovanja. Nastavite funkcijo Ambilight na salonsko vzdušje in prostor obdajte z barvami, ko je televizor v mirovanju. Prijaznost do okolja zagotavljajo daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike, embalaža iz kartona s potrdilom FSC in tudi vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Ambilight Suite
      • Način za igre
      • Prilagoditev barvi stene
      • Način osvetlitve za salonsko vzdušje
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      50  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      126  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160p
      Slikovni procesor
      Pixel Precise Ultra HD
      Izboljšava slike
      • Micro Dimming
      • Izjemno visoka ločljivost
      • Natural Motion
      • Crystal Clear
      • Osebno
      • Domači kino
      • ECO
      • Film
      • Igra
      • Monitor

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Disney+
      • Apple TV
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Aplikacija NFT*
      • Whalefit
      OS
      Google TV™
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      16 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Daljinski upravljalnik z mikrofonom
      • Vgrajen Pomočnik Google
      • Podpira storitev Alexa
      Izkušnja pametnega doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podpira Apple Home
      Vrstica za nadziranje iger
      Gamebar 2.0
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.0-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10 W zvočnik polnega razpona
      Kodek
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      Izboljšava zvoka
      • Način AI
      • Izvirno
      • Razvedrilo
      • Glasba
      • Spatial Music
      • Dialog
      • Osebno
      • Vsi slogi zvoka
      • Jasen dialog
      • Nastavitev zvoka
      • Način AVL
      • Nočni način
      Zvočni mehanizem
      Osnovni zvočni mehanizem
      Glavni zvočnik
      Bass Reflex polnega razpona (FR01A)

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • Avdio povratni kanal
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Predvajanje z enim dotikom (samodejno bujenje)
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.0
      • Podpira Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI3
      Funkcije HDMI 2.1
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      • eARC na HDMI 3
      EasyLink 2.0
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

    • Podprte funkcije videa HDMI

      Igranje iger
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Združljivo s HDR10+

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      2361288
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Poraba energije v načinu SDR
      53  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      72  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,5 W

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 2 bateriji AAA
      • vodnik za hiter začetek
      • Varnostni in pravni napotki
      • Namizno stojalo
      • Daljinski upravljalnik
      • Napajalni kabel

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Kovinsko črn rob
      Zasnova stojala
      Črne nogice

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      810  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      200 x 100 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      1111 x 674 x 255 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      1240 x 800 x 150 mm
      Teža televizorja brez stojala
      8,23 kg
      Teža televizorja s stojalom
      8,39 kg
      Teža z embalažo
      11,61 kg

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
    • Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
    • Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, OK Google in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.
    • Razpoložljivost aplikacije Apple TV in storitve Apple TV+ se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Preverite strani s podporo družbe Apple Inc. in Trgovine Play družbe Google.

