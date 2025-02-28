Iskalni pojmi

    LED Televizor 4K Ambilight

    50PUS8010/12

    Potopite se v Ambilight

    Spoznajte televizor Ambilight. Pametni televizor s sistemom Titan OS. Vrhunska evropska zasnova. Hiter dostop do vseh vaših filmov, oddaj in športnih dogodkov z vrhunsko kakovostjo slike. Potopite se v barve, svetlobo in kinematografski 3D-zvok.

    LED Televizor 4K Ambilight

    • 126 cm (50") televizor AMBILIGHT
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos in DTS:X
    Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Vsa zabava se razširi onkraj zaslona in vas ponese globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

    Živahni trenutki. Ostrejši prizori.

    Živahni trenutki. Ostrejši prizori.

    Približajte se dogajanju. Potopite se v podrobnosti. To prinaša natančnost slike 4K, ki presega sposobnost predstave. Zaslon Pixel Precise Ultra HD, ki zagotavlja ostrino in realistične podrobnosti, vsak trenutek zapolni s presenetljivimi doživetji.

    HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom

    HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom

    Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.

    Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

    Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

    Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.

    Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

    Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

    Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

    Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

    Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

    Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim ukazom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.

    Izbira med več velikostmi

    Izbira med več velikostmi

    Televizorji za velike in majhne prostore so idealen odgovor na vaše potrebe. Televizorji izjemne serije 8000 z zasloni velikosti od 43 in vse do 65 palcev so najboljša izbira.

    Evropska zasnova, trajnostno razmišljanje

    Stojalo Edge. Tanek okvir. 4K LED TV. To je kakovost evropskega oblikovanja. Prav vsaka najmanjša podrobnost je skrbno sestavljena v celoto, od hitrega operacijskega sistema Titan za preprosto iskanje vsebin do daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike in embalaže s potrdilom FSC.

    Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale

    Vsako besedo boste lahko razločno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.

    Za igranje iger pripravljena povezljivost

    HDMI 2.1 in spremenljiva frekvenca osveževanja slike omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, kar pomeni odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Animacija FTI Ambilight
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Način za igre
      • Način osvetlitve za salonsko vzdušje
      • Budilka ob sončnem vzhodu
      • Prilagoditev barvi stene
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      50  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      126  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160p
      Slikovni procesor
      Pixel Precise Ultra HD
      Izboljšava slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Združljivost s HDR 10+
      • Domači kino
      • Monitor
      • Micro Dimming
      • Film
      • Osebno
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Izjemno visoka ločljivost

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      8 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Podpira storitev Alexa
      • Podpira Google Home
      Izkušnja pametnega doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podpira Apple Home
      Vrstica za nadziranje iger
      Gamebar 2.0
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.0-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10-vatni zvočnik polnega razpona
      Izboljšava zvoka
      • Način AVL
      • Vsi slogi zvoka
      • Ojačitev nizkih tonov
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Razvedrilo
      • Izenačevalnik
      • Profil poslušanja
      • Nočni način
      • Osebno
      • Poudarjeni vokali
      • DTS-X
      Lastnosti slušalk
      Dolby Atmos za slušalke
      Zvočni mehanizem
      IntelliSound
      Glavni zvočnik
      Bass Reflex polnega razpona (FR01A)

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Predvajanje z enim dotikom
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.2
      • enostavno seznanjenje (modri gumb na daljinskem upravljalniku)
      • Podpira Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI1
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

    • Podprte funkcije videa HDMI

      Igranje iger
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Združljivo s HDR10+

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      2229866
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Poraba energije v načinu SDR
      48  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      95  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor
      • Izklop slike (za radio)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 2 bateriji AAA
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Daljinski upravljalnik
      • Namizno stojalo
      • Napajalni kabel
      • Hitra navodila za uporabo

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Mat črn rob
      Zasnova stojala
      Kovinsko črno lokasto stojalo

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      804  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      200 x 100 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      1110 x 650 x 88 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      1110 x 709 x 281 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      1210 x 736 x 131 mm
      Teža televizorja brez stojala
      8,50 kg
      Teža televizorja s stojalom
      8,80 kg
      Teža z embalažo
      11,18 kg

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
    • * Apple, AirPlay in Apple Home so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

