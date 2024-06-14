Potopite se v dogajanje s tem televizorjem Ambilight s številnimi funkcijami. Odlična slika, realističen zvok Dolby Atmos in gladko igranje iger. Karkoli gledate ali igrate, Ambilight poskrbi za več vznemirjenja. Večeri, preživeti doma, niso bil še nikoli tako veličastni.
Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight.
Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.
Živahno gibanje s svetlo, izjemno ostro sliko.
S tem svetlim LED-televizorjem Ambilight 4K (UHD) boste uživali v vsem, kar boste gledali. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD optimizira kakovost slike in vedno prikaže izostreno sliko z bogatimi barvami in gladko tekočim gibanjem. Najboljša izkušnja gledanja je zagotovljena.
Preprosto iskanje vsebin. TITAN OS.
S pametno platformo televizorjev TITAN OS boste hitro in zlahka našli vsebine, ki so vam najbolj všeč. Uživate v serijah? Ogledate si jih lahko neposredno na domačem zaslonu. Če bi raje kaj novega, lahko prebrskate kategorije npr. akcijskih filmov in dram ter si preberete predloge vseh najboljših pretočnih storitev na enem mestu.
Dolby Atmos za kinematografski zvok.
Dolby Atmos vas bo prevzel s prostorsko razporeditvijo zvočnih učinkov okoli vas in nad vami. Ko bodo vesoljske ladje letele tik nad vašo glavo in se filmski junaki potiho priplazili za vas, se boste počutili, kot bi bili resnično sredi dogajanja.
Pripravljen za igranje iger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.
HDMI VRR omogoča optimalen izkoristek igralne konzole, popolnoma odzivno igranje in povsem gladko grafiko. Nastavitev načina nizke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira. Z izbranim slogom Ambilight Igranje iger bo vznemirjenje še večje.
Se popolnoma poveže z omrežji pametnega doma.
Popolna združljivost s sistemoma Matter in Control4 zagotavlja preprosto povezavo televizorja 4K Ambilight z obstoječim omrežjem pametnega doma.
Daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike. Okolju prijazna embalaža.
Televizor Ambilight je elegantnega in preprostega videza, poleg tega pa lahko z Ambilight v hipu ustvarite razpoloženjsko osvetlitev, ko je ekran izklopljen. Daljinski upravljalnik za TV je izdelan iz reciklirane plastike, embalaža iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.
Vitek televizor elegantnega in privlačnega videza.
Združljiv s sistemoma Matter in Control4.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Prilagoditev barvi stene
Način osvetlitve za salonsko vzdušje
Ambilight Music
AmbiSleep
Budilka ob sončnem vzhodu
Animacija FTI Ambilight
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
50
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
126
cm
Zaslon
LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Slikovni procesor
Pixel Precise Ultra HD
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
640 x 480 – 60 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Sprejemnik/sprejem/prenos
Digitalni televizor
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Programski TV-vodnik*
8-dnevni elektronski vodnik po programih
Indikator jakosti signala
Da
Teletekst
1000-stranski Hypertext
Podpora za HEVC
Da
Smart TV
Aplikacije Smart TV*
Netflix
YouTube
Amazon Prime Video
TITAN-kanal
Aplikacija NFT*
Aplikacija za upravljanje zunanjega digitalnega sprejemnika STB
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
Storitev aplikacije HBO Max bo na voljo do avgusta 2024.
Matter / Control4: ta funkcija bo na voljo v letu 2024 s posodobitvijo programske opreme.