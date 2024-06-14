Iskalni pojmi

    LED Televizor 4K Ambilight

    50PUS8009/12

    Televizor 4K Ambilight

    Potopite se v dogajanje s tem televizorjem Ambilight s številnimi funkcijami. Odlična slika, realističen zvok Dolby Atmos in gladko igranje iger. Karkoli gledate ali igrate, Ambilight poskrbi za več vznemirjenja. Večeri, preživeti doma, niso bil še nikoli tako veličastni.

    LED Televizor 4K Ambilight

    Televizor 4K Ambilight

    Televizor Ambilight, ki zmore veliko

    • 126 cm (50") televizor AMBILIGHT
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Pametna platforma Titan OS
    • Zvok Dolby Atmos
    Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight.

    Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight.

    Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.

    Živahno gibanje s svetlo, izjemno ostro sliko.

    Živahno gibanje s svetlo, izjemno ostro sliko.

    S tem svetlim LED-televizorjem Ambilight 4K (UHD) boste uživali v vsem, kar boste gledali. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD optimizira kakovost slike in vedno prikaže izostreno sliko z bogatimi barvami in gladko tekočim gibanjem. Najboljša izkušnja gledanja je zagotovljena.

    Preprosto iskanje vsebin. TITAN OS.

    Preprosto iskanje vsebin. TITAN OS.

    S pametno platformo televizorjev TITAN OS boste hitro in zlahka našli vsebine, ki so vam najbolj všeč. Uživate v serijah? Ogledate si jih lahko neposredno na domačem zaslonu. Če bi raje kaj novega, lahko prebrskate kategorije npr. akcijskih filmov in dram ter si preberete predloge vseh najboljših pretočnih storitev na enem mestu.

    Dolby Atmos za kinematografski zvok.

    Dolby Atmos za kinematografski zvok.

    Dolby Atmos vas bo prevzel s prostorsko razporeditvijo zvočnih učinkov okoli vas in nad vami. Ko bodo vesoljske ladje letele tik nad vašo glavo in se filmski junaki potiho priplazili za vas, se boste počutili, kot bi bili resnično sredi dogajanja.

    Pripravljen za igranje iger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.

    Pripravljen za igranje iger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.

    HDMI VRR omogoča optimalen izkoristek igralne konzole, popolnoma odzivno igranje in povsem gladko grafiko. Nastavitev načina nizke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira. Z izbranim slogom Ambilight Igranje iger bo vznemirjenje še večje.

    Se popolnoma poveže z omrežji pametnega doma.

    Se popolnoma poveže z omrežji pametnega doma.

    Popolna združljivost s sistemoma Matter in Control4 zagotavlja preprosto povezavo televizorja 4K Ambilight z obstoječim omrežjem pametnega doma.

    Daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike. Okolju prijazna embalaža.

    Televizor Ambilight je elegantnega in preprostega videza, poleg tega pa lahko z Ambilight v hipu ustvarite razpoloženjsko osvetlitev, ko je ekran izklopljen. Daljinski upravljalnik za TV je izdelan iz reciklirane plastike, embalaža iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

    Vitek televizor elegantnega in privlačnega videza.

    Vitek televizor elegantnega in privlačnega videza.

    Združljiv s sistemoma Matter in Control4.

    Združljiv s sistemoma Matter in Control4.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Prilagoditev barvi stene
      • Način osvetlitve za salonsko vzdušje
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Budilka ob sončnem vzhodu
      • Animacija FTI Ambilight
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      50  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      126  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Slikovni procesor
      Pixel Precise Ultra HD

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 576p – 50 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Programski TV-vodnik*
      8-dnevni elektronski vodnik po programih
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITAN-kanal
      • Aplikacija NFT*
      • Aplikacija za upravljanje zunanjega digitalnega sprejemnika STB
      OS
      TITAN OS
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      8 GB

    • Funkcije Smart TV

      Uporabniška izkušnja
      Zrcaljenje zaslona
      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      Vgrajena Amazon Alexa
      Izkušnja pametnega doma
      • Podpira storitev Amazon Alexa
      • Podpira Pomočnika Google
      • MATTER
      • Vgrajena Amazon Alexa

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Izhodna moč (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10-vatni zvočnik polnega razpona
      Kodek
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Izboljšava zvoka
      • Okrepitev Dolby Bass
      • Jasen dialog
      • Zvok AI
      • A.I. EQ
      • Izravnava glasnosti Dolby
      • Nočni način
      • Nastavitev zvoka

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Predvajanje z enim dotikom
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI1
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja

    • Podprte funkcije videa HDMI

      Igranje iger
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Združljivo s HDR10+

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      1960010
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Poraba energije v načinu SDR
      45 kWh/1000 h  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      78 kWh/1000 h  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      220–240 V AC, 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Izklop slike (za radio)
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Daljinski upravljalnik
      • 2 bateriji AAA
      • Namizno stojalo
      • Napajalni kabel
      • Hitra navodila za uporabo
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Mat črn rob
      Zasnova stojala
      Črne nogice

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      810  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      200 x 100 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      1111 x 674 x 255 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      1240 x 785 x 150 mm
      Teža televizorja brez stojala
      8,2 kg
      Teža televizorja s stojalom
      8,4 kg
      Teža z embalažo
      10,0 kg

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Storitev aplikacije HBO Max bo na voljo do avgusta 2024.
    • Matter / Control4: ta funkcija bo na voljo v letu 2024 s posodobitvijo programske opreme.

