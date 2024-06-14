Dolby Atmos za kinematografski zvok.

Dolby Atmos vas bo prevzel s prostorsko razporeditvijo zvočnih učinkov okoli vas in nad vami. Ko bodo vesoljske ladje letele tik nad vašo glavo in se filmski junaki potiho priplazili za vas, se boste počutili, kot bi bili resnično sredi dogajanja.