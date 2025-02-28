Spoznajte televizor Ambilight. Pametni televizor s sistemom Titan OS. Vrhunska evropska zasnova. Hiter dostop do vseh vaših filmov, oddaj in športnih dogodkov z vrhunsko kakovostjo slike. Potopite se v barve, svetlobo in kinematografski 3D-zvok.
Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight
Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Vsa zabava se razširi onkraj zaslona in vas ponese globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
Živahni trenutki. Ostrejši prizori.
Približajte se dogajanju. Potopite se v podrobnosti. To prinaša natančnost slike 4K, ki presega sposobnost predstave. Zaslon Pixel Precise Ultra HD, ki zagotavlja ostrino in realistične podrobnosti, vsak trenutek zapolni s presenetljivimi doživetji.
HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom
Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.
Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X
Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.
Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.
Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.
Enostavna povezava z omrežji pametnega doma
Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim ukazom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.
Izbira med več velikostmi
Televizorji za velike in majhne prostore so idealen odgovor na vaše potrebe. Televizorji izjemne serije 8000 z zasloni velikosti od 43 in vse do 65 palcev so najboljša izbira.
Evropska zasnova, trajnostno razmišljanje
Stojalo Edge. Tanek okvir. 4K LED TV. To je kakovost evropskega oblikovanja. Prav vsaka najmanjša podrobnost je skrbno sestavljena v celoto, od hitrega operacijskega sistema Titan za preprosto iskanje vsebin do daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike in embalaže s potrdilom FSC.
Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale
Vsako besedo boste lahko razločno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.
Za igranje iger pripravljena povezljivost
HDMI 2.1 in spremenljiva frekvenca osveževanja slike omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, kar pomeni odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Animacija FTI Ambilight
Ambilight Music
AmbiSleep
Način za igre
Način osvetlitve za salonsko vzdušje
Budilka ob sončnem vzhodu
Prilagoditev barvi stene
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
50
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
126
cm
Zaslon
LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160p
Slikovni procesor
Pixel Precise Ultra HD
Izboljšava slike
Crystal Clear
ECO
Igra
Združljivost s HDR 10+
Domači kino
Monitor
Micro Dimming
Film
Osebno
Pixel Precise Ultra HD
Izjemno visoka ločljivost
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.