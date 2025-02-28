Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim ukazom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.