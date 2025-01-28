Iskalni pojmi

  • Inovativno. Pristno. Osupljivo. Inovativno. Pristno. Osupljivo. Inovativno. Pristno. Osupljivo.
    Energy Label Europe F oznaka Energy
    Za več informacij prenesite oznaka Energy (PDF 195.0KB)

    QLED Televizor 4K Ambilight

    43PUS8500/12

    Inovativno. Pristno. Osupljivo.

    Osupljive barve 4K QLED. Čaroben Ambilight. Dolby Atmos s kinematografskim 3D-zvokom. Sistem Titan OS za dostop do vseh priljubljenih vsebin. Ta televizor zagotavlja boljšo izkušnjo gledanja in obogati vsak trenutek.

    Več o izdelku

    Na voljo v:

    QLED Televizor 4K Ambilight

    Podobni izdelki

    Vsi Ambilight

    Inovativno. Pristno. Osupljivo.

    • 108 cm (43") televizor AMBILIGHT
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight

    Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight

    Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Filmi, športni dogodki, glasbeni videi in igre se razširijo onkraj zaslona in vas ponesejo globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

    4K QLED za živo sliko in kakovost barv s kvantnimi pikami

    4K QLED za živo sliko in kakovost barv s kvantnimi pikami

    Žive barve. Izjemno ostri prizori. To je popolnost slike v najboljšem sijaju. To je tehnologija Ambilight TV s 4K (UHD), ki se prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vsako podrobnost na vsakem prizoru.

    Približajte se podrobnostim z natančnimi svetlobnimi pikami

    Približajte se podrobnostim z natančnimi svetlobnimi pikami

    Ob natančno usklajenem delovanju 8 milijonov slikovnih pik se nič ne more primerjati s sliko 4K. Z najostrejšo sliko, ki prikaže več podrobnosti povsem realističnih prizorov, nič ne ujame trenutka bolj pristno kot televizor Philips Ambilight.

    Dolby Atmos za kinematografski zvok

    Dolby Atmos za kinematografski zvok

    Pripravite se. Dolby Atmos poustvari zvok natanko tako, kot si je zamislil režiser. Z vsakim trenutkom se boste potopili globlje v prizor in med filmi, serijami, športnimi dogodki ali igranjem kmalu pozabili na okolico.

    DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka

    DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka

    DTS:X prinaša povsem novo izkušnjo z zvokom, ki je tako resničen, kot bi bili tam. S tehnologijo 3D-zvoka, ki prinaša novo razsežnost zvoka, se bo vaša dnevna soba spremenila v kinodvorano.

    Ohranite vsebine pri roki s sistemom Titan OS

    Ohranite vsebine pri roki s sistemom Titan OS

    Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

    Enostavna povezava v omrežje pametnega doma

    Enostavna povezava v omrežje pametnega doma

    Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim upravljalnikom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi s pametnimi zvočniki Google in storitvijo Apple AirPlay.

    Izbira med več velikostmi

    Izbira med več velikostmi

    Majhen 43-palčni zaslon. Osupljiv 85-palčni televizor. In vse vmes. Omogočili smo večjo izbiro, ker želimo, da se televizor povsem ujame z vašim domom. Med šestimi različnimi velikostmi boste zagotovo našli pravi televizor zase.

    Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale

    Vsako besedo boste lahko natančno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.

    Za igranje iger pripravljena povezljivost

    HDMI 2.1 in spremenljiva frekvenca osveževanja slike omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.

    Evropska zasnova

    Stojalo z robom, eleganten vitek okvir, izjemen televizor QLED – to je vrhunec evropskega oblikovanja. Nastavite funkcijo Ambilight na salonsko vzdušje in prostor obdajte z barvami, ko je televizor v mirovanju. Prijaznost do okolja zagotavlja daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike, embalaža iz kartona s potrdilom FSC in tudi vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • AmbiSleep
      • Ambilight Music
      • Način za igre
      • Način osvetlitve za salonsko vzdušje
      • Budilka ob sončnem vzhodu
      • Prilagoditev barvi stene
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      43  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      108  cm
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna hitrost osveževanja
      60  Hz
      Slikovni procesor
      Pixel Precise Ultra HD
      Izboljšava slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Združljivo s HDR10+
      • Domači kino
      • Monitor
      • Film
      • Micro Dimming
      • Osebno
      • Izjemno visoka ločljivost
      Tehnologija zaslona
      QLED-televizor 4K Ultra HD

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      8 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Vgrajena Amazon Alexa
      • Podpira Google Home
      • Daljinski upravljalnik z mikrofonom
      Izkušnja pametnega doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podpira Apple Home
      Vrstica za nadziranje iger
      Gamebar 2.0
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.0-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 10-vatni zvočnik polnega razpona
      Kodek
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Izboljšava zvoka
      • Način AVL
      • Ojačitev nizkih tonov
      • Dolby Media Intelligence
      • Razvedrilo
      • Izenačevalnik
      • Profil poslušanja
      • Nočni način
      • Umerjanje v prostoru
      • Osebno
      • Poudarjeni vokali
      Lastnosti slušalk
      Dolby Atmos za slušalke
      Zvočni mehanizem
      IntelliSound
      Glavni zvočnik
      Bass Reflex polnega razpona (FR01A)

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.2
      • Podpira Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI1
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

    • Podprte funkcije videa HDMI

      Igranje iger
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Združljivo s HDR10+

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      2206259
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      F
      Poraba energije v načinu SDR
      50  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      80  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD
      Tehnologija zaslona.
      QLED LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Svetlobni senzor
      • Način Eco
      • Izklop slike (za radio)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 2 bateriji AAA
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Daljinski upravljalnik
      • Namizno stojalo
      • Napajalni kabel
      • Hitra navodila za uporabo

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Mat črn rob
      Zasnova stojala
      Kovinsko črno lokasto stojalo

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      756 mm  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      200 x 100 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      958 x 563 x 87 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      958 x 625 x 243 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      1045 x 650 x 133 mm
      Teža televizorja brez stojala
      6,76 kg
      Teža televizorja s stojalom
      7,08 kg
      Teža z embalažo
      9,8 kg

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.