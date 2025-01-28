Osupljive barve 4K QLED. Čaroben Ambilight. Dolby Atmos s kinematografskim 3D-zvokom. Sistem Titan OS za dostop do vseh priljubljenih vsebin. Ta televizor zagotavlja boljšo izkušnjo gledanja in obogati vsak trenutek.
Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight
Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Filmi, športni dogodki, glasbeni videi in igre se razširijo onkraj zaslona in vas ponesejo globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
4K QLED za živo sliko in kakovost barv s kvantnimi pikami
Žive barve. Izjemno ostri prizori. To je popolnost slike v najboljšem sijaju. To je tehnologija Ambilight TV s 4K (UHD), ki se prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vsako podrobnost na vsakem prizoru.
Približajte se podrobnostim z natančnimi svetlobnimi pikami
Ob natančno usklajenem delovanju 8 milijonov slikovnih pik se nič ne more primerjati s sliko 4K. Z najostrejšo sliko, ki prikaže več podrobnosti povsem realističnih prizorov, nič ne ujame trenutka bolj pristno kot televizor Philips Ambilight.
Dolby Atmos za kinematografski zvok
Pripravite se. Dolby Atmos poustvari zvok natanko tako, kot si je zamislil režiser. Z vsakim trenutkom se boste potopili globlje v prizor in med filmi, serijami, športnimi dogodki ali igranjem kmalu pozabili na okolico.
DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka
DTS:X prinaša povsem novo izkušnjo z zvokom, ki je tako resničen, kot bi bili tam. S tehnologijo 3D-zvoka, ki prinaša novo razsežnost zvoka, se bo vaša dnevna soba spremenila v kinodvorano.
Ohranite vsebine pri roki s sistemom Titan OS
Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.
Enostavna povezava v omrežje pametnega doma
Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim upravljalnikom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi s pametnimi zvočniki Google in storitvijo Apple AirPlay.
Izbira med več velikostmi
Majhen 43-palčni zaslon. Osupljiv 85-palčni televizor. In vse vmes. Omogočili smo večjo izbiro, ker želimo, da se televizor povsem ujame z vašim domom. Med šestimi različnimi velikostmi boste zagotovo našli pravi televizor zase.
Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale
Vsako besedo boste lahko natančno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.
Za igranje iger pripravljena povezljivost
HDMI 2.1 in spremenljiva frekvenca osveževanja slike omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.
Evropska zasnova
Stojalo z robom, eleganten vitek okvir, izjemen televizor QLED – to je vrhunec evropskega oblikovanja. Nastavite funkcijo Ambilight na salonsko vzdušje in prostor obdajte z barvami, ko je televizor v mirovanju. Prijaznost do okolja zagotavlja daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike, embalaža iz kartona s potrdilom FSC in tudi vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.