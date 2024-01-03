2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Primeren za vse prostore. Čudovitega videza.
Iščete najboljši televizor za manjše stanovanje ali sobo? Ta 39-palčni televizor Philips je videti odlično, kamorkoli ga postavite. Njegova slika je ostra, zvok čist in, ker je opremljen z OS Android TV, je preprosto pameten.
98 cm (39 palcev)
Zvok Dolby Atmos
Android TV
Uživajte v vsem, kar gledate, z LED-televizorjem Philips HD. Njegova tehnologija obdelave optimizira kakovost slike za ostre slike, bogate barve in gladko gibanje. Vsakič živahna izkušnja gledanja.
Povečajte dramatičnost trenutka, ne glede na to, kaj gledate. Ta televizor Philips z OS Android TV je združljiv s SoundBari, ki podpirajo Dolby Atmos in reproducirajo tako globoke kot visoke tone. Doživeli boste navidezni tridimenzionalni prostorski zvok, ki vas obdaja z vseh strani.
Philipsov televizor z OS Android TV zagotovi želeno vsebino, kadar koli jo želite. Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da bodo na njem prikazane najbolj priljubljene aplikacije, zato bo pretakanje filmov in oddaj enostavnejše. Gledanje nadaljujte od tam, kjer ste ostali.
4.2
od 5
9
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ianis100
03/01/2024
România
Televizorul este foarte bun
Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Datum uporabe 2023-07-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Datum uporabe 2023-07-03
Albert Miluski
03/07/2022
Polska
lekkość
tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)
Prednosti
duży dobry obraz,łatwy w obsłudze
Slabosti
trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum uporabe 2022-06-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum uporabe 2022-06-03
kwintusa
04/04/2022
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum uporabe 2022-03-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum uporabe 2022-03-04
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O (8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.