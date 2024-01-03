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  • Fotografija sprednje strani izdelka
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  • Energy Label Europe F
    Fotografija sprednje strani izdelka
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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka

Izdelek ni več na voljo

LEDLED-televizor HD z OS Android

39PHS6707/12

4.2

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Primeren za vse prostore. Čudovitega videza.

Iščete najboljši televizor za manjše stanovanje ali sobo? Ta 39-palčni televizor Philips je videti odlično, kamorkoli ga postavite. Njegova slika je ostra, zvok čist in, ker je opremljen z OS Android TV, je preprosto pameten.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

LED-televizor HD z OS Android

Primeren za vse prostore. Čudovitega videza.

  • 98 cm (39 palcev)

  • Zvok Dolby Atmos

  • Android TV

Živahne slike. LED-televizor Philips HD.

Uživajte v vsem, kar gledate, z LED-televizorjem Philips HD. Njegova tehnologija obdelave optimizira kakovost slike za ostre slike, bogate barve in gladko gibanje. Vsakič živahna izkušnja gledanja.

Združljivost s SoundBari, ki podpirajo Dolby Atmos

Združljivost s SoundBari, ki podpirajo Dolby Atmos

Povečajte dramatičnost trenutka, ne glede na to, kaj gledate. Ta televizor Philips z OS Android TV je združljiv s SoundBari, ki podpirajo Dolby Atmos in reproducirajo tako globoke kot visoke tone. Doživeli boste navidezni tridimenzionalni prostorski zvok, ki vas obdaja z vseh strani.

Preprosto pameten. Android TV.

Preprosto pameten. Android TV.

Philipsov televizor z OS Android TV zagotovi želeno vsebino, kadar koli jo želite. Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da bodo na njem prikazane najbolj priljubljene aplikacije, zato bo pretakanje filmov in oddaj enostavnejše. Gledanje nadaljujte od tam, kjer ste ostali.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

9

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

03/01/2024

România

România

Televizorul este foarte bun

Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Datum uporabe 2023-07-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Datum uporabe 2023-07-03

03/07/2022

Polska

Polska

lekkość

tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)

Prednosti

duży dobry obraz,łatwy w obsłudze

Slabosti

trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Datum uporabe 2022-06-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Datum uporabe 2022-06-03

04/04/2022

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Datum uporabe 2022-03-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Datum uporabe 2022-03-04

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  3. Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

  6. Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.

  7. Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ je na voljo v izbranih jezikih in državah.

  8. Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O (8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah.

  9. Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.