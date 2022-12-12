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LED LED-televizor HD z OS Android

Izdelek ni več na voljo

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LEDLED-televizor HD z OS Android

39PHS6707/12

LED LED-televizor HD z OS Android

Izdelek ni več na voljo

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Philips Smart TV App

Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.

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Philips Smart TV App

Programska oprema in gonilniki

Zgodovina vdelane programske opreme

  • verzija: 101.001.198.106
  • PDF dat., 105 kB
  • 12 December 2022

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

  • verzija: 1.0
  • TXT dat., 13.3 kB
  • 15 August 2019

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 1 March 2023

List z informacijami o izdelku

  • PDF dat., 421.5 kB
  • 9 March 2023

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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