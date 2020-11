Jasne linije. Tanka izvedba.



Naši SoundBar-i ne prinašajo zgolj bogatejšega zvoka. Hkrati se ponašajo tudi z jasnimi linijami in nizkoprofilno, diskretno postavitvijo. Veliko modelov je mogoče namestiti na steno. Naši brezžični nizkokotonci še boljše reproducirajo nizke frekvence, poleg tega pa so še kompaktni ter zato so primerni za vse prostore..