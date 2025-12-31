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  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
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  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
  • Boljši zvok za vse vaše razvedrilo

2.0-kanalni soundbar

TAB5109/10

Boljši zvok za vse vaše razvedrilo

Karkoli radi gledate ali igrate, uživajte v tem še bolj! Ta eleganten soundbar z nizkim profilom predvaja čistejše glasove in bolje zveneče učinke. Prefinjena zvočna tehnologija ustvarja izkušnjo pristnega zvoka, ne glede na to, kaj gledate.

Poglej vse prednosti

Boljši zvok za vse vaše razvedrilo

  • 2.0-kanalni

  • Najv. 120 W, HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Enostavno boljši zvok televizorja

Enostavno boljši zvok televizorja

2.0-kanalni sistem in tehnologija pristnega zvoka tega soundbara prinašata nove ravni zvoka vseh vaših priljubljenih vsebin. Štirje načini izenačevalnika vam omogočajo izbiro sloga zvoka, ki ustreza vrsti gledane vsebine, če pa boste akitivirali izboljšavo dialoga, bodo glasovi čistejši v vseh načinih.

DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru

DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru

Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vklopite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Kinematografski zvok pri vas doma.

Dolby Digital Plus. Kinematografski zvok pri vas doma.

Iz prve vrste uživajte v vseh dramatičnih vsebinah, ki jih gledate in igrate. Ta soundbar, združljiv s tehnologijo Dolby Digital Plus, vam zagotavlja izkušnjo prostorskega zvoka, ne da bi potrebovali dodatne zvočnike. Slišali in občutili boste razliko.

Tehnične specifikacije

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