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TAB5109/10
Boljši zvok za vse vaše razvedrilo
Karkoli radi gledate ali igrate, uživajte v tem še bolj! Ta eleganten soundbar z nizkim profilom predvaja čistejše glasove in bolje zveneče učinke. Prefinjena zvočna tehnologija ustvarja izkušnjo pristnega zvoka, ne glede na to, kaj gledate.
2.0-kanalni
Najv. 120 W, HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.0-kanalni sistem in tehnologija pristnega zvoka tega soundbara prinašata nove ravni zvoka vseh vaših priljubljenih vsebin. Štirje načini izenačevalnika vam omogočajo izbiro sloga zvoka, ki ustreza vrsti gledane vsebine, če pa boste akitivirali izboljšavo dialoga, bodo glasovi čistejši v vseh načinih.
Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vklopite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.
Iz prve vrste uživajte v vseh dramatičnih vsebinah, ki jih gledate in igrate. Ta soundbar, združljiv s tehnologijo Dolby Digital Plus, vam zagotavlja izkušnjo prostorskega zvoka, ne da bi potrebovali dodatne zvočnike. Slišali in občutili boste razliko.
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