Ljubitelj filmov in glasbe



Svojim priljubljenim filmom in zbirkam glasbe podarite zvok, kot si ga zaslužijo. Ta soundbar Fidelio s tehnologijo Dolby Atmos in zmogljivim brezžičnim nizkotoncem odlikuje osupljiv zvok in enostavna več-prostorska povezava. Naj prav on postane zvezda vašega domačega avdio sistema.