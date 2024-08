*144 Hz HDMI VRR, G-Sync in FreeSync so dosegljivi pri igranju v osebnem računalniku, povezanem na OLED-televizor prek vhoda HDMI. **Razpoložljivost aplikacije Apple TV in storitve Apple TV+ se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Preverite strani s podporo družbe Apple Inc. in Trgovine Play družbe Google.