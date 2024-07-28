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  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
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  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu
  • Kot da bi bili na koncertu

Izdelek ni več na voljo

FidelioŽične čezušesne sluš. X3 s prep. hrb. delom

X3/00

4.8
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

2 Nagrade

Kot da bi bili na koncertu
Od pevčeve sape do prstov, ki ustvarjajo cvileče zvoke na strunah, te slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom za avdiofile odlikuje peresno lahko udobje z natančnim iskanjem postaj. Odkrijte nove ravni prepustnosti zvoka vsakič, ko jih uporabite.
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Zasnovano za avdiofile

Kot da bi bili na koncertu

  • Široka, naravna zvočna kulisa

  • Peresno lahko udobje

  • Vrhunska površina iz usnja in kovine

  • Snemljiv 3 m kabel

Zasnovane za izjemno zmogljivost

Zasnovane za izjemno zmogljivost

Slušalke Philips Fidelio X3 se ponašajo z dvoplastnimi ušesnimi školjkami, ki zmanjšuje resonanco in tresljaje. Zvočne enote iz neodima so izdelane tako, da se nagnejo za 15 stopinj in se prilegajo naravni geometriji vašega ušesa, kar zagotavlja optimalno natančnost zvoka pri visokih frekvencah. Rezultat je vrhunsko doživetje izjemne natančnosti zvoka.

Začutite strast. Vrhunska zasnova.

Začutite strast. Vrhunska zasnova.

Te čezušesne slušalke ne zagotavljajo samo spektakularnega zvoka, temveč tudi spektakularen občutek. Lahek in mehak notranji trak se odlično prilega. Zunanji trak zagotavlja pomirjujoč stisk, medtem ko udobno prilegajoča se lahka spominska pena na blazinicah ušesnih školjk poskrbi ta popolno tesnjenje. Idealno za dolge ure poslušanja.

Akustično prepusten hrbtni del. Široka, naravna zvočna kulisa.

Akustično prepusten hrbtni del. Široka, naravna zvočna kulisa.

Akustično prepusten hrbtni del je prekrit z akustično prepustno tkanino zvočnika Kvadrat. Skoznjo zrak prosto prehaja, kar preprečuje nastanek pritiska za membrano in ustvarja osupljiv prostorski zvok.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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  • Award image AWARD-1679510

Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/07/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Prednosti

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Prednosti

Komfort

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

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