2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Široka, naravna zvočna kulisa
Peresno lahko udobje
Vrhunska površina iz usnja in kovine
Snemljiv 3 m kabel
Slušalke Philips Fidelio X3 se ponašajo z dvoplastnimi ušesnimi školjkami, ki zmanjšuje resonanco in tresljaje. Zvočne enote iz neodima so izdelane tako, da se nagnejo za 15 stopinj in se prilegajo naravni geometriji vašega ušesa, kar zagotavlja optimalno natančnost zvoka pri visokih frekvencah. Rezultat je vrhunsko doživetje izjemne natančnosti zvoka.
Te čezušesne slušalke ne zagotavljajo samo spektakularnega zvoka, temveč tudi spektakularen občutek. Lahek in mehak notranji trak se odlično prilega. Zunanji trak zagotavlja pomirjujoč stisk, medtem ko udobno prilegajoča se lahka spominska pena na blazinicah ušesnih školjk poskrbi ta popolno tesnjenje. Idealno za dolge ure poslušanja.
Akustično prepusten hrbtni del je prekrit z akustično prepustno tkanino zvočnika Kvadrat. Skoznjo zrak prosto prehaja, kar preprečuje nastanek pritiska za membrano in ustvarja osupljiv prostorski zvok.
Nagrade
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Preverjen kupec
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Prednosti
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Prednosti
Komfort
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3