2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Odpravljanje šumov Pro+
Naraven, odlično kalibriran zvok
Vrhunska usnjena zasnova
38-urna avtonomija predvajanja
Od kakovosti reprodukcije zvoka pa vse do uporabljenih materialov, te brezžične čezušesne slušalke so odlične v vseh pogledih. Na zunanjem delu ohišja so akustično neprepustne in zasnovane tako, da vas bo glasba povsem prevzela. Ne glede na velikost ali obliko vaše glave, se ji bodo mehke blazinice iz spominske pene vedno čvrsto in udobno prilegale. Ko slušalke snamete, se bo predvajanje glasbe zaustavilo samodejno.
Do popolnosti kalibrirane zvočne enote v slušalkah s certifikatom Hi-Res Audio zagotavljajo neverjetno kakovost reprodukcije zvoka, ne glede na to, ali je način ANC vklopljen ali izklopljen. Nizki toni so močni in vedno v pravilnem razmerju s srednjimi in visokimi toni. Pokritost srednjega frekvenčnega spektra zagotavlja odlično razločljivost, tudi v visokih tonih boste slišali prav vsako podrobnost.
Glasbo vedno poslušajte pri ustrezni glasnosti, kjer koli že ste. Prilagodljiv način odpravljanja šumov s pomočjo zunanjega in notranjega mikrofona odpravi neželene zvoke in omogoča, da se popolnoma osredotočite na glasbo. Način Awareness Mode bo na vašo zahtevo omogočil, da boste znova slišali tudi šume iz okolice (npr. promet).
Nagrade
3.5
od 5
35
Ocene
R.S.B
01/02/2022
Slovenija
Odličen zvok
Nisem mislil, da brezžične slušalke lahko zvenijo tako dobro. Tudi na glavi so zelo udobne. V začetku so se mi penasti nastavki zdeli preveč plitki, vendar so ravno prav. Čeprav so nekoliko težje, so dovolj udobne za nekaj ur. Aplikacija deluje dobro in po povezavi me je pozvala k posodobitvi vdelane programske opreme.
Prednosti
Resnično odličen zvok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Brezžične čezušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Brezžične čezušesne slušalke
Žuža06
28/07/2022
Hrvatska
Odlične slušalice
Prije kupnje sam dosta istraživala i zaista sam zadovoljna svojim odabirom. Već na prvi pogled se vidi kvaliteta izrade slušalica koja me oduševila. Jedna od značajki koja mi se najviše sviđa je automatsko pauziranje kada se sluške skinu sa glave :). Fora je i što se skine aplikacija i može se podešavati zvuk kako vama odgovara, a što se same kvalitete zvuka tiče, smatram da je omjer uloženo - dobiveno odličan, znate ono kad u pjesmi koju slušate godinama čujete neke nove zvukove ;). Možda da još samo napomenem da su odlične za slušanje glazbe, ali ako mislite razgovarati preko njih ja bih se ipak prebacila na nešto drugo. U svakom slučaju moja topla preporuka :)
Prednosti
Izgled, kvaliteta zvuka, jednostavnost korištenja
Slabosti
Nisu najbolja opcija za telefonske razgovore
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
PFC!
22/07/2024
Srbija
Kvalitetni materijali
Definitivno visoka klasa , udobne za duže nošenje!
Prednosti
Udobne,dugotrajne,pouzdane
Slabosti
Malo teze , zbog upotrebe kvalitetnog materijal ,sto je mudra odluka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
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