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  • Vstopite v glasbo. Kjerkoli.
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  • Vstopite v glasbo. Kjerkoli.
  • Vstopite v glasbo. Kjerkoli.
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  • Vstopite v glasbo. Kjerkoli.
  • Vstopite v glasbo. Kjerkoli.
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Izdelek ni več na voljo

FidelioBrezžične čezušesne slušalke

L3/00

3.5
| (35) Ocene

1 nagrada

Vstopite v glasbo. Kjerkoli.
Kaj če bi lahko vedno bili na popolnem mestu za poslušanje glasbe, ki jo obožujete? Združeni so vrhunsko uglašene zvočne enote, odlično aktivno odpravljanje šumov in pravo prileganje, da skupaj ustvarjajo popolno okolje poslušanja. Kjer koli ste.
Poglej vse prednosti

Vstopite v glasbo. Kjerkoli.

  • Odpravljanje šumov Pro+

  • Naraven, odlično kalibriran zvok

  • Vrhunska usnjena zasnova

  • 38-urna avtonomija predvajanja

Philips Fidelio. Zasnovan za izjemno zmogljivost

Philips Fidelio. Zasnovan za izjemno zmogljivost

Od kakovosti reprodukcije zvoka pa vse do uporabljenih materialov, te brezžične čezušesne slušalke so odlične v vseh pogledih. Na zunanjem delu ohišja so akustično neprepustne in zasnovane tako, da vas bo glasba povsem prevzela. Ne glede na velikost ali obliko vaše glave, se ji bodo mehke blazinice iz spominske pene vedno čvrsto in udobno prilegale. Ko slušalke snamete, se bo predvajanje glasbe zaustavilo samodejno.

40 mm zvočne enote. Naraven, odlično kalibriran zvok

40 mm zvočne enote. Naraven, odlično kalibriran zvok

Do popolnosti kalibrirane zvočne enote v slušalkah s certifikatom Hi-Res Audio zagotavljajo neverjetno kakovost reprodukcije zvoka, ne glede na to, ali je način ANC vklopljen ali izklopljen. Nizki toni so močni in vedno v pravilnem razmerju s srednjimi in visokimi toni. Pokritost srednjega frekvenčnega spektra zagotavlja odlično razločljivost, tudi v visokih tonih boste slišali prav vsako podrobnost.

Najsodobnejše hibridno aktivno odpravljanje šumov

Najsodobnejše hibridno aktivno odpravljanje šumov

Glasbo vedno poslušajte pri ustrezni glasnosti, kjer koli že ste. Prilagodljiv način odpravljanja šumov s pomočjo zunanjega in notranjega mikrofona odpravi neželene zvoke in omogoča, da se popolnoma osredotočite na glasbo. Način Awareness Mode bo na vašo zahtevo omogočil, da boste znova slišali tudi šume iz okolice (npr. promet).

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Ocene

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3.5

od 5

35

Ocene

3

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen zvok

Nisem mislil, da brezžične slušalke lahko zvenijo tako dobro. Tudi na glavi so zelo udobne. V začetku so se mi penasti nastavki zdeli preveč plitki, vendar so ravno prav. Čeprav so nekoliko težje, so dovolj udobne za nekaj ur. Aplikacija deluje dobro in po povezavi me je pozvala k posodobitvi vdelane programske opreme.

Prednosti

Resnično odličen zvok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Brezžične čezušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Brezžične čezušesne slušalke

28/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlične slušalice

Prije kupnje sam dosta istraživala i zaista sam zadovoljna svojim odabirom. Već na prvi pogled se vidi kvaliteta izrade slušalica koja me oduševila. Jedna od značajki koja mi se najviše sviđa je automatsko pauziranje kada se sluške skinu sa glave :). Fora je i što se skine aplikacija i može se podešavati zvuk kako vama odgovara, a što se same kvalitete zvuka tiče, smatram da je omjer uloženo - dobiveno odličan, znate ono kad u pjesmi koju slušate godinama čujete neke nove zvukove ;). Možda da još samo napomenem da su odlične za slušanje glazbe, ali ako mislite razgovarati preko njih ja bih se ipak prebacila na nešto drugo. U svakom slučaju moja topla preporuka :)

Prednosti

Izgled, kvaliteta zvuka, jednostavnost korištenja

Slabosti

Nisu najbolja opcija za telefonske razgovore

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

22/07/2024

Srbija

Srbija

Kvalitetni materijali

Definitivno visoka klasa , udobne za duže nošenje!

Prednosti

Udobne,dugotrajne,pouzdane

Slabosti

Malo teze , zbog upotrebe kvalitetnog materijal ,sto je mudra odluka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

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  2. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.