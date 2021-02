S Philipsovimi popolnoma samodejnimi kavnimi aparati lahko preprosto uživate v različnih kavnih specialitetah iz sveže mletih kavnih zrn in svežega mleka s pritiskom gumba.



Majhni in kompaktni popolnoma samodejni kavni aparati so idealni za vsakodnevno uporabo. Zahvaljujoč snemljivi kuhalni enoti in vgrajeni tehnologiji AquaClean so enostavni za nego in čiščenje. Svet kave na preprost način.