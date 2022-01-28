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  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli

Izdelek ni več na voljo

Serija 3200Samodejni espresso kavni aparat

EP3246/70

4.8
| (246) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, cappucino ali kava z mlekom. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli

  • 5 napitkov

  • LatteGo

  • Srebrna

  • Zaslon na dotik

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

246

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična izbira za domačo uporabo.

Kavni aparat Philips je odlična izbira za domačo uporabo, enostavna uporaba in priprava kave, ki ima veliko možnosti pri izbiri od mletja količine kave do količinske izbire vsebine mleka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat

01/02/2021

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Profesionalen ter enostaven za uporabo, dobra kakovost mletja kave

Prednosti

Vrste kave

Slabosti

Čiščenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat

01/02/2021

Slovenija

Slovenija

Dober aparat za normalno ceno

Latte go je dobra rešitev za mleko. Žal hladilnika nima, torej je mleko potrebno takoj porabit.

Prednosti

Kava

Slabosti

Redno čiščenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  4. Ni vključeno v vsebino škatle