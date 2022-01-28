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Izdelek ni več na voljo
5 napitkov
LatteGo
Srebrna
Zaslon na dotik
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.8
od 5
246
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
VIDRA5
28/01/2022
Slovenija
Odlična izbira za domačo uporabo.
Kavni aparat Philips je odlična izbira za domačo uporabo, enostavna uporaba in priprava kave, ki ima veliko možnosti pri izbiri od mletja količine kave do količinske izbire vsebine mleka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat
01/02/2021
Slovenija
Del promocije
Odlične funkcije
Profesionalen ter enostaven za uporabo, dobra kakovost mletja kave
Prednosti
Vrste kave
Slabosti
Čiščenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat
Halo1234
01/02/2021
Slovenija
Del promocije
Dober aparat za normalno ceno
Latte go je dobra rešitev za mleko. Žal hladilnika nima, torej je mleko potrebno takoj porabit.
Prednosti
Kava
Slabosti
Redno čiščenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3246/70 Samodejni espresso kavni aparat
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Ni vključeno v vsebino škatle