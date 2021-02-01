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  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

Izdelek ni več na voljo

Serija Philips 4300Samodejni aparati za espresso

EP4341/50

4.8
| (50) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, cappucino in kava z mlekom. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

  • 8 napitkov

  • Mlečni sistem LatteGo

  • Črna

  • TFT-zaslon

Vedno si lahko privoščite katerega koli od 8 kavnih napitkov

Vedno si lahko privoščite katerega koli od 8 kavnih napitkov

Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.

Prilagoditev arome in količine s funkcijo za prilagoditev kave

Prilagoditev arome in količine s funkcijo za prilagoditev kave

S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

50

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

01/02/2021

Slovenija

Slovenija

Lahko izbereš več različnih kav in si nastaviš žel

Skuha odlično kavo. Priporočala bi vsakomur. Enostavna uporaba, po vsaki uporabi se sam ščiti. Lahko doziraš že mleto kavo, ali v zrnu in se vsakič zmelje sproti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso

31/01/2021

Slovenija

Slovenija

odlična pena, tudi iz rastlinskih napitkov!

Aparat naredi kavico popolno in za piko na i doda odlično, kompaktno peno, katero naredi tudi iz rastlinskega napitka fenomenalno! Kavica je res vedno popolna!

Prednosti

osebni profil, za kar se da hitro pripravo kavice

Slabosti

glasnejsi mlincek za kavo, kot bi si zelela

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso

31/01/2021

Slovenija

Slovenija

Najboljša naložba pri nas doma

Super kavomat z odlicnimi funkcijami, najboljse pa je, da nerabimo vec čakati,da voda zavrje in kuhati turško kavo. Med zelo priljubljenimi funkcijami pa je seveda penjenje mleka za otroške kavice. Izdelek bi priporočala vsem,ki obožujejo kavo in seveda pospravljeno in čisto kuhinjo,saj je priprava kave hitra,enostavna in brez dodatne umazanije v kuhinji TOP izdelek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.