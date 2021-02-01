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Izdelek ni več na voljo
8 napitkov
Mlečni sistem LatteGo
Črna
TFT-zaslon
Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.
Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.
S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.
4.8
od 5
50
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Monyka_86
01/02/2021
Slovenija
Del promocije
Lahko izbereš več različnih kav in si nastaviš žel
Skuha odlično kavo. Priporočala bi vsakomur. Enostavna uporaba, po vsaki uporabi se sam ščiti. Lahko doziraš že mleto kavo, ali v zrnu in se vsakič zmelje sproti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso
Pom_mommy
31/01/2021
Slovenija
Del promocije
odlična pena, tudi iz rastlinskih napitkov!
Aparat naredi kavico popolno in za piko na i doda odlično, kompaktno peno, katero naredi tudi iz rastlinskega napitka fenomenalno! Kavica je res vedno popolna!
Prednosti
osebni profil, za kar se da hitro pripravo kavice
Slabosti
glasnejsi mlincek za kavo, kot bi si zelela
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso
Mavhi
31/01/2021
Slovenija
Del promocije
Najboljša naložba pri nas doma
Super kavomat z odlicnimi funkcijami, najboljse pa je, da nerabimo vec čakati,da voda zavrje in kuhati turško kavo. Med zelo priljubljenimi funkcijami pa je seveda penjenje mleka za otroške kavice. Izdelek bi priporočala vsem,ki obožujejo kavo in seveda pospravljeno in čisto kuhinjo,saj je priprava kave hitra,enostavna in brez dodatne umazanije v kuhinji TOP izdelek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Samodejni aparati za espresso
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.