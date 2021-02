Čiščenje aparata Philips LatteGo 5400 je izjemno enostavno. Pladenj za kapljanje in posodo za zmleto kavo lahko operete v pomivalnem stroju, medtem ko je mlečni sistem LatteGo sestavljen le iz dveh delov in nima cevk, tako da ga lahko očistite v 15 sekundah*. Z našim edinstvenim sistemom AquaClean pa boste pripravili do 5000** skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen.