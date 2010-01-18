Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik

Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznela slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.