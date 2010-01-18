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  • Najboljši zaslon za splošno javno predvajanje Najboljši zaslon za splošno javno predvajanje Najboljši zaslon za splošno javno predvajanje

    LCD-monitor

    BDL3215E/00

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    Najboljši zaslon za splošno javno predvajanje

    Z 81 cm (32") LCD-zaslonom z omrežnim upravljanjem lahko nadzirate svoje stroške. Uporabljate ga lahko v omrežju ali kot samostojen zaslon za javno predvajanje in je opremljen s številnimi funkcijami, ki so kos najzahtevnejšim načinom javnega predvajanja in uporabe v podjetjih.

    Več o izdelku

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    LCD-monitor

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    Najboljši zaslon za splošno javno predvajanje

    v prostorih

    • 81 cm (32")
    • večpredstavnost
    • HD Ready
    Vhod HDMI za digitalno povezavo polne visoke ločljivosti z enim samim kablom

    Vhod HDMI za digitalno povezavo polne visoke ločljivosti z enim samim kablom

    Povezava HDMI je nestisnjena digitalna povezava RGB med virom in zaslonom. Ker digitalnega signala ne pretvori v analognega, omogoča čist prikaz slike. Neokrnjeni signal zmanjšuje utripanje in nudi bolj jasno sliko. Vmesnik HDMI viru signala inteligentno sporoči najvišjo mogočo ločljivost prikaza. Vhod HDMI je popolnoma povratno združljiv z viri DVI, hkrati pa podpira tudi digitalni prenos zvoka in uporablja zaščito pred kopiranjem HDCP.

    SmartPower za varčevanje z energijo

    SmartPower za varčevanje z energijo

    Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

    Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

    Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

    Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.

    Ločljivost širokega formata WXGA 1366 x 768 za ostrejšo sliko

    Široki format ločljivosti XGA omogoča prikaz 1366 x 768 slikovnih pik na LCD-plošči; ker izdelek uporablja standard WXGA, monitorjev med seboj ni treba povezovati, slika je kakovostnejša, prikaz barv pa natančnejši.

    Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih

    Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Na videosteni je mogoče z vodoravno in navpično razdelitvijo 5 enot prikazati do 25 zaslonov.

    Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik

    Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznela slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.

    Izpolnjuje zahteve direktive RoHs v skrbi za okolje

    Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske skupnosti o omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.

    Upravljanje na daljavo in konfiguracija prek protokola RS232

    Upravljanje na daljavo uporabniku omogoča upravljanje in prilagajanje zaslonov na daljavo prek protokola RS232. Ukazi CEC vam vedno zagotavljajo popoln nadzor nad vsemi zasloni v omrežju za javno predvajanje.

    Uporaba v pokončnem položaju

    Zaslon lahko varno in zanesljivo namestite tudi pokončno.

    Zanka VGA

    Priključite več zaslonov in z verižno povezavo VGA ustvarite videosteno z do 150 zasloni za boljše doživetje slike. Ne zahtevajo dodatne strojne opreme, zato jih lahko enostavno namestite in navdušite občinstvo.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      81  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      32  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      1366 x 768 slikovnih pik
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,511 x 0,511
      Optimalna ločljivost
      1360 x 768 pri 60 Hz
      Svetlost
      450  cd/m²
      Barve zaslona
      16,7 milijonov barv
      Kontrastno razmerje (običajno)
      3000:1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • 3D Combfilter
      • Izravnava gibanja, brez povezovanja
      • Progresivni izris
      • Razpletanje 3D MA
      • Dinamična izboljšava kontrasta

    • Povezljivost

      PC
      • Vhod VGA, D-sub 15HD
      • Izhod VGA, D-sub 15HD
      • DVI-D x 1
      • RS232 D-sub9
      • Izhod RS232 D-sub9
      • 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1
      AV vhod
      • HDMI x 1
      • Komponentni (BNC) x 1
      • Kompozitni (RCA) x 1
      • Kompozitni (BNC) x 1
      • S-video x 1
      • Avdio (L/D) x 2
      Izhod AV
      • Kompozitni (BNC) x 1
      • Avdio (L/D) x 1

    • Priročnost

      Namestitev
      • Pokončno
      • Ležeče
      Slika v sliki
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Sestavljen zaslon
      5 x 5
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • VGA
      Enostavna namestitev
      Ročaja za prenašanje
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Kakovost slike
      Napredno upravljanje barv
      Upravljanje prek omrežja
      RS232

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 7 W (8 ohmov)

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Poraba (delovanje)
      Običajno 67 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 1 W

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Debelina plošč
      4,6 cm
      Višina izdelka (s stojalom)
      531  mm
      Višina izdelka (s stojalom; v palcih)
      20.9  palec
      Širina izdelka
      792  mm
      Teža izdelka
      11,95  kg
      Globina izdelka (s stojalom)
      205  mm
      Višina izdelka
      487  mm
      Globina izdelka
      115  mm
      Globina izdelka (s stojalom; v palcih)
      8.1  palec
      Širina izdelka (v palcih)
      31,2  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      19.2  palec
      Stenski nosilec
      200 x 200 mm, 400 x 200 mm
      Globina izdelka (v palcih)
      4,5  palec
      Teža izdelka (lb)
      26,35  lb

    • Delovni pogoji

      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Relativna vlažnost
      5–90  %

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Daljinski upravljalnik
      • Baterije za daljinski upravljalnik
      • Napajalni kabel AC
      • Kabel VGA
      • Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM
      • vodnik za hiter začetek
      • Namizno stojalo
      Izbirna dodatna oprema
      • Fiksni stenski nosilec
      • Prilagodljivi stenski nosilec
      • Stropna namestitev

    • Razno

      Plošča
      kovinsko antracitna
      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Poljščina
      • Turščina
      • Ruščina
      • Poenostavljena kitajščina
      Garancija
      Evropa/Severna Amerika: 3 leta
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC, razreda B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Daljinski upravljalnik
    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Napajalni kabel AC
    • Kabel VGA
    • Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM
    • vodnik za hiter začetek
    • Namizno stojalo
    • Izbirna dodatna oprema: Fiksni stenski nosilec
    • Izbirna dodatna oprema: Prilagodljivi stenski nosilec
    • Izbirna dodatna oprema: Stropna namestitev
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