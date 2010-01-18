Z 81 cm (32") LCD-zaslonom z omrežnim upravljanjem lahko nadzirate svoje stroške. Uporabljate ga lahko v omrežju ali kot samostojen zaslon za javno predvajanje in je opremljen s številnimi funkcijami, ki so kos najzahtevnejšim načinom javnega predvajanja in uporabe v podjetjih.
Vhod HDMI za digitalno povezavo polne visoke ločljivosti z enim samim kablom
Povezava HDMI je nestisnjena digitalna povezava RGB med virom in zaslonom. Ker digitalnega signala ne pretvori v analognega, omogoča čist prikaz slike. Neokrnjeni signal zmanjšuje utripanje in nudi bolj jasno sliko. Vmesnik HDMI viru signala inteligentno sporoči najvišjo mogočo ločljivost prikaza. Vhod HDMI je popolnoma povratno združljiv z viri DVI, hkrati pa podpira tudi digitalni prenos zvoka in uporablja zaščito pred kopiranjem HDCP.
SmartPower za varčevanje z energijo
Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.
Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan
Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.
Ločljivost širokega formata WXGA 1366 x 768 za ostrejšo sliko
Široki format ločljivosti XGA omogoča prikaz 1366 x 768 slikovnih pik na LCD-plošči; ker izdelek uporablja standard WXGA, monitorjev med seboj ni treba povezovati, slika je kakovostnejša, prikaz barv pa natančnejši.
Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Na videosteni je mogoče z vodoravno in navpično razdelitvijo 5 enot prikazati do 25 zaslonov.
Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik
Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznela slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.
Izpolnjuje zahteve direktive RoHs v skrbi za okolje
Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske skupnosti o omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.
Upravljanje na daljavo in konfiguracija prek protokola RS232
Upravljanje na daljavo uporabniku omogoča upravljanje in prilagajanje zaslonov na daljavo prek protokola RS232. Ukazi CEC vam vedno zagotavljajo popoln nadzor nad vsemi zasloni v omrežju za javno predvajanje.
Uporaba v pokončnem položaju
Zaslon lahko varno in zanesljivo namestite tudi pokončno.
Zanka VGA
Priključite več zaslonov in z verižno povezavo VGA ustvarite videosteno z do 150 zasloni za boljše doživetje slike. Ne zahtevajo dodatne strojne opreme, zato jih lahko enostavno namestite in navdušite občinstvo.