Iskalni pojmi

  • Osupljiva videostena Osupljiva videostena Osupljiva videostena

    Signage Solutions Zaslon za videostene

    55BDL8007X/00

    Osupljiva videostena

    Predstavitve in korporativno blagovno znamko ponesite na višjo raven. Zaslon za videosteno Philips X-Line Videowall oživi vašo vsebino in s tehnologijo Pure Colour Pro zagotavlja popolno vključenost občinstva v vsakem okolju.

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions Zaslon za videostene

    Podobni izdelki

    Vsi Prosto

    Osupljiva videostena

    Svoji ekipi in gostom podarite navdih

    • 55"
    • Neposredna osvetlitev ozadja LED
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine

    FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

    Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD50

    V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

    Način razpostavitve. Ustvarite videostene poljubnih velikosti s ploščicami ločljivosti 4K

    Dva ali več Philipsovih profesionalnih zaslonov povežite skupaj in ustvarite videosteno iz več ploščic, ne da bi morali priklopiti zunanje naprave. En sam predvajalnik poskrbi za vsebino na dveh ali celo 40 zaslonih. Vsebina 4K je v celoti podprta. Prikaz take vsebine na štirih zaslonih nudi najboljšo možno ločljivost posameznih slikovnih pik.

    Izjemno ozki robovi. Za slike brez motenj.

    Zvišajte kakovost slike s tehnologijo Pure Colour Pro, ki zagotavlja višjo svetilnost pri vseh nastavitvah temperature barve po meri in napredno umerjanje game. Vsebina je videti čistejša in bolj sijoča, s tem pa bolj realistična.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      138.7  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      54.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080p
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,63 x 0,63 mm
      Optimalna ločljivost
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Svetlost
      700  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 B
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1100:1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Koprena
      28%

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm mini vtič (x 1)
      Video vhod
      • DVI-D (1)
      • VGA (analogni D-Sub) (1)
      • Display Port 1.3 (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm mini vtič (1)
      Ostali priključki
      • OPS
      • USB 2.0 (1)
      • Toplotni senzor
      Video izhod
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Zunanji nadzor
      • IR (vhod), 3,5 mm vtič
      • LAN RJ45 (2)
      • Zanka za signal RJ45 (2)

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 15 x 15
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
      Signalna zanka
      • DisplayPort
      • RJ45
      Enostavna namestitev
      • Ročaja za prenašanje
      • Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      LAN (RJ45)

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Poraba (delovanje)
      150 W
      Poraba (običajna)
      190  W
      Poraba (najv.)
      370 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

    • Dimenzije

      Nosilec Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Širina izdelka
      1210,5  mm
      Teža izdelka
      23,8  kg
      Višina izdelka
      681,2  mm
      Globina izdelka
      97,3 mm (G pri stenskem nosilcu)/98,4 mm (G pri ročaju)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      47,66  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      26.82  palec
      Stenski nosilec
      400 mm x 400 mm, M6
      Globina izdelka (v palcih)
      3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle)  palec
      Širina obrobe
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20–80 % (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5–95 % (brez kondenzacije)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Pokrov stikala AC
      • Blazinice Gap pad (3)
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Pretvornik RJ45/RS232
      • Sponke za kable (3)
      • Napajalni kabel
      • Kabel DP (1)
      • Kabel RJ45 (1)
      • Zatiči za poravnavo robov (2)
      • Komplet-1 (1)
      • Komplet-2 (2)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Arabščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Poljščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Turščina
      • Tradicionalna kitajščina
      Garancija
      3-letna garancija
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC, razred A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • ETL
      • PSE

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.