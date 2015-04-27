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- Namizno stojalo
24HFL3010W/12
Neverjetna funkcionalnost za goste
Energijsko učinkoviti LED-televizor vam nudi vse prednosti namenskega bolnišničnega televizorja. Pacienti lahko kupujejo plačljive vsebine, prebirajo obvestila prek informativnih strani ter uporabljajo najnovejšo daljinsko tehnologijo za enostavno namestitev in upravljanjeVeč o izdelku
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.
SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.
SmartInfo vam omogoča enostavno posredovanje bolnišničnih ali zdravstvenih informacij pacientom. Pacienti imajo dostop do te interaktivne bolnišnične spletne strani tudi, ko televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in paciente enostavno obveščate z najnovejšimi podatki.
Televizor s Serial Xpress Protocol Easy lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.
LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.
Televizorju je priložen eleganten bel daljinski upravljalnik, namenjen posebej za uporabo v zdravstvenih ustanovah. Trdna površina in gladko ohišje daljinskega upravljalnika omogočata enostavno čiščenje in razkuževanje. K učinkoviti uporabi v bolniščničnem okolju pa prispevata tudi preverjanje stanja baterije in zaščita proti kraji.
Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.
Enotni daljinski upravljalnik zagotavlja, da z vsakim daljinskim upravljalnikom upravljate samo en televizor. V posamezni sobi je lahko do 14 različnih televizorjev brez vzajemnih motenj daljinskih upravljalnikov.
Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.
Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.
Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči lokalno upravljanje, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja prek gumbov za upravljanje in hotelirjem prihrani dodatne stroške.
Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.
Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.
Slika/zaslon
Sprejemnik/sprejem/prenos
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
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