Hvala, da ste se odločili za to aplikacijo ("aplikacija"). Aplikacijo lahko uporabljate v povezavi z zadevnim električnim brivnikom družbe Philips ("izdelek") ali samostojno.

Izdelek in vanj vdelana programska oprema (ter morebitne posodobitve) ("programska oprema izdelka") in aplikacija ("programska oprema aplikacije") se skupaj navajajo kot "storitve".Da boste lahko v celoti uporabljali storitve, ki vam jih ponuja družba Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Nizozemska ("Philips"), morate:

a. prenesti aplikacijo; b. sprejeti pogoje in določila za uporabo storitev, ki so opredeljeni spodaj ("pogoji"); c. potrditi, da je aplikacija uradni kanal za komunikacijo družbe Philips z vami, na primer v zvezi z morebitnimi spremembami storitev ali pogojev, ki te storitve urejajo ("uradna komunikacija"); d. potrditi, da so storitve odvisne od razpoložljivosti infrastrukture/sistemskih zahtev in storitev tretjih oseb (kot so ponudnik internetnih storitev, drugi ponudniki ali podobno), ne glede na to, ali imate pogodbo sklenjeno vi ali družba Philips; e. aktivirati storitve s povezavo izdelka, kot je navedeno v navodilih za uporabo.

Podpora strankam: Če imate vprašanja ali pomisleke v zvezi z izdelki, storitvami ali temi pogoji, se obrnite na Philipsovo službo za podporo strankam.

Pogoji in določila so zavezujoč pravni sporazum in z uporabo storitev se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji uporabe. Pogoji urejajo uporabo storitev.

Če ste uporabnik teh storitev v Evropski uniji, upoštevajte, da so dodatni pogoji iz Priloge I vključeni v to pogodbo in so sestavni del te pogodbe.

Pregled Za nakup katerega koli izdelka velja garancija, ki je priložena izdelku ("garancija"). Garancija dopolnjuje pogoje in ne zmanjšuje zakonsko določenih garancijskih pravic, ki jih imate kot potrošnik v državi stalnega prebivališča. Začasna ukinitev in prekinitev

Pogoji ostanejo v celoti veljavni, dokler dostopate do storitev in jih uporabljate ali dokler niso prekinjeni v skladu z določili teh pogojev uporabe. Družba Philips lahko kadarkoli (a) začasno ukine ali prekine vaše pravice do dostopa ali uporabe storitev ali (b) prekine te pogoje uporabe za vas, če je v dobri veri prepričana, da ste ob uporabi storitev kršili pogoje uporabe. Po prekinitvi nimate več pravic do uporabe ali dostopa do storitev.

Družba Philips si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, začasno ukine ali prekine storitve ali katerikoli njihov del, s predhodnim obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da družba Philips ne prevzema odgovornosti do vas ali katerekoli tretje osebe za uveljavljanje navedene pravice. Račun in (de)aktivacija

(a) Račun lahko ustvarite in uporabljate storitve samo, če sprejmete in upoštevate te pogoje uporabe in veljavne zakone. Vsakršna uporaba ali dostop do storitev s strani oseb, ki še niso dopolnile 16 let, je strogo prepovedana in velja za kršitev teh pogojev.

(b) Strinjate se, da boste: (i) posredovali vse kontaktne in druge podatke, ki jih zahteva družba Philips, ter boste Philips nemudoma obvestili o morebitnih spremembah podatkov; (ii) ohranjali zaupnost svojih podatkov za prijavo v račun. Dostop in uporaba

Philips vam podeljuje neprenosljivo, neizključno pravico (brez pravice do podlicenciranja) do dostopa do storitev in njihove uporabe z namestitvijo in uporabo aplikacije prek ene ali več mobilnih naprav (v vaši lasti ali v lasti druge osebe) in v skladu s pogoji uporabe. Posodobitve programske opreme

Potrebne posodobitve bomo zagotavljali v obdobju, v katerem lahko to razumno pričakujete, in vsaj v obdobju trajanja garancije izdelka. Morda bomo posodobili ali spremenili katero storitev, kar bomo storili oddaljeno, ne da bi vas o tem obvestili. V primeru, da posodobitve zaradi vašega dejanja ali izostanka dejanja niso nameščene v razumnem času po tem, ko so dane na voljo, ne odgovarjamo za morebitno poslabšanje storitev, nastalo zaradi tega. Za posodobitve in spremembe veljajo ti pogoji (ali njihova novejša različica).

Samodejne posodob. prog. opreme

Philips lahko posodablja ali spreminja programsko opremo za svoje storitve in lahko to stori oddaljeno, ne da bi vas obvestila. Za posodobitve in spremembe veljajo ti pogoji (ali njihova novejša različica). Philips lahko posodablja tudi programsko opremo aplikacije, o čemer pa boste obveščeni.

Določene omejitve

Strinjate se, da (a) storitev ne boste uporabljali tako, da bi kršili zakone, predpise ali sodne odločbe, ali za nezakonite ali zlonamerne namene; (b) da boste storitve uporabljali samo v skladu z navodili družbe Philips; (c) da storitev ne boste uporabljali na način, ki bi lahko škodoval družbi Philips, njenim ponudnikom storitev ali katerikoli drugi osebi; (d) da ne boste ponovno objavili, kopirali, distribuirali, prikazovali, objavili ali razstavljali nobenega dela storitev in (e) da boste upoštevali vse druge razumne zahteve ali omejitve, ki jih zahteva ali določi družba Philips. Naprave Jailbreak

Ta aplikacija ni namenjena uporabi z napravami, katerih operacijski sistem ne ustreza več privzetim standardom ("Naprave Jailbreak"). Potrjujete, da ne boste poskušali aplikacije namestiti na nobeno od naprav Jailbreak. Vsak poskus namestitve aplikacije na napravo Jailbreak pomeni kršitev teh pogojev in lahko povzroči ukinitev računa, brez povračila vložka, za kar se lahko podjetje Philips odloči po lastni presoji. Podjetje Philips ni odgovorno za poškodbe, do katerih pride zaradi uporabe na napravah Jailbreak. Odprta koda

Programska oprema izdelka in/ali programska oprema aplikacije lahko vključujeta sestavne dele, za katere ne veljajo ti pogoji uporabe, temveč licenca za odprtokodno opremo. Več informacij o programski opremi aplikacije najdete v vizitki aplikacije. Več informacij o programski opremi izdelka najdete v uporabniškem priročniku izdelka.

Vsakršna izvorna koda, ki jo je treba nuditi v skladu z veljavnimi licencami za odprtokodno opremo, vam je na voljo za zahtevo. Če želite naročiti izvorno kodo ali se pozanimati glede drugih informacij, pošljite elektronsko pošto na naslov [email protected] v angleščini. Plačila in plačljive nadgradnje

Dostop do storitev vam Philips ponuja brezplačno. Philips se lahko odloči, da vam ponudi dodatne storitve ("plačljive nadgradnje") proti plačilu. Če bo določena storitev v prihodnosti plačljiva, vas bo družba Philips o tem obvestila. V tem primeru se lahko odločite, da boste ponujene storitve glede na razpoložljivost še naprej uporabljali brezplačno, ali pa izbrali plačljivo nadgradnjo za zahtevano plačilo ali pa prekinili uporabo storitve. Uporabniška vsebina

Storitve morda omogočajo ustvarjanje ali nalaganje vsebin ("uporabniška vsebina") in v tem primeru se lahko odločite, katera vsebina bo javno dostopna. Vam in drugim želimo zagotoviti, da bi uživali v naših storitvah, zato jih ne uporabljajte na način, ki načeloma velja kot neprimeren (kot so obscena vsebina, vsebina, ki krši zakone in predpise, žaljiva vsebina ali vsebina, ki diskriminira ali krši pravice drugih oseb).Uporabniške vsebine ne zagotavlja Philips in Philips ne podpira v njej navedenih mnenj, priporočil ali nasvetov. Vsebino, ki jo objavite, lahko uporabimo tudi mi za lastne namene, tudi za trženje. Če tega ne želite, bodite pri svojih objavah previdni. Tretje osebe in plačila za tretje osebe

Možno je, da ob uporabi aplikacije uporabljate tudi storitev, prenesete programsko opremo ali kupite izdelke, ki jih nudi tretja oseba. Za te storitve in izdelke tretjih oseb morda veljajo drugačna pravila in omejitve, ki so ločeni od teh pogojev, in jih morate upoštevati v povezavi s storitvami/izdelki tretje osebe.Potrjujete, da ste odgovorni za vsa plačila, ki jih zaračunavajo tretje osebe, kot je ponudnik internetnih storitev ali ponudnik mobilne naprave, za zagotavljanje določenih pogojev, ki vam omogočajo uporabo storitev. Lastništvo in intelektualna lastnina

Philips je lastnik avtorskih pravic, blagovnih znamk, storitvenih znamk in pravic do podobe izdelka za vsa gradiva in vsebino, ki so prikazani v storitvah ali iz njih. Reproduciranje, spreminjanje, ustvarjanje izpeljanih del, prikazovanje, zbiranje, izvajanje, objavljanje, distribuiranje, širjenje, prenašanje, oddajanje ali razpošiljanje teh gradiv ali vsebine tretjim osebam (vključno s prikazovanjem ali distribucijo gradiva prek spletne strani tretje osebe) ni dovoljeno brez predhodnega pisnega soglasja družbe Philips, razen za uporabo storitev za njihov predviden namen. Philips obdrži vse pravice, ki niso drugače izrecno podeljene v teh pogojih uporabe.

Če družbi Philips oddate komentar, predlog ali kakšno drugo gradivo ("povratne informacije") v zvezi s storitvami (brez morebitne nezakonite vsebine), s tem dokumentom podeljujete vso lastništvo do teh povratnih informacij družbi Philips ter potrjujete, da imamo pravico uporabiti in izvajati te povratne informacije na kakršenkoli način brez omejitev ter brez obveznosti do vas glede zaupnosti, dodelitve lastništva ali odškodnine, ali pa družbi Philips podeljujete licenco za uporabo teh povratnih informacij brez omejitev, če prej navedeno ni mogoče.

Omejitev garancije

Želimo vam zagotoviti izjemno izkušnjo s storitvijo. VENDAR VAM LAHKO STORITVE PONUDIMO SAMO \"TAKŠNE, KAKRŠNE SO\" IN "KOT SO NA VOLJO". NE JAMČIMO PRAVOČASNOSTI ALI REZULTATOV, KI JIH MORDA PRIČAKUJETE OD STORITEV. To je med drugim posledica tega, da je razpoložljivost storitev odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, kot so vaš računalnik, mobilna naprava, električna napeljava, omrežje wi-fi, vaš ponudnik internetnih storitev in ponudnik mobilnega omrežja, na katere Philips nima vpliva. Philips zato v zvezi s storitvami ne more jamčiti naslednjega: razpoložljivosti, časa neprekinjenega delovanja, pravilnosti rezultatov, pravilnosti podatkov, shranjevanja podatkov, dostopnosti v vseh državah, zanesljivosti obvestil, določene ravni prihrankov ali drugih denarnih koristi.

Omejitev odgovornosti

Čeprav povsem zaupamo v svoje storitve, vedno obstaja možnost, da ne bo vse delovalo po pričakovanjih. Če se zgodi, da storitev ne deluje ali da pride do izgube vsebine, se iskreno opravičujemo. Povsem razumemo, da je to neprijetno. Vendar v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za škodo, ki je posledica uporabe storitev. V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA ZNESKE, KI PRESEGAJO PLAČILA, PLAČANA V POVEZAVI S STORITVAMI.

Uradna komunikacija Te pogoje uporabe lahko občasno posodobimo. To bomo storili v obliki uradne komunikacije. V primeru večje spremembe pomembnih točk teh pogojev uporabe (bistvena sprememba) vas lahko na spremembe opozorimo na bolj opazen način. Začasno lahko na primer označimo nove ali spremenjene dele teh pogojev, začasno objavimo vidno obvestilo v aplikaciji ali začasno dodamo besedo \"Posodobljeno\" v naslov teh pogojev in/ali hiperpovezave do teh pogojev. V nekaterih primerih vam lahko pošljemo tudi e-poštno sporočilo ali drugo sporočilo o spremembah in možnostih, ki jih morda imate, ali ukrepih, ki jih lahko izvedete, preden začnejo spremembe veljati. Če po prejemu teh opozoril ali obvestil ne storite ničesar ali če nadaljujete z uporabo storitev, vključno z dostopom do spletne strani, ali če sprejmete spremembe, za katere je potrebna vaša predhodna potrditev, predvidevamo, da se s temi spremembami strinjate. Veljavna zakonodaja

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so ti pogoji so sestavljeni in se izvajajo v skladu z zakonodajo Nizozemske z izvzetimi neskladji zakonskih določil.

Izbira zakonodaje ne omejuje vaših zakonsko določenih pravic v okviru zakonodaje za zaščito potrošnikov v državi stalnega prebivališča.

Stranki se strinjata, da teh pogojev uporabe ne ureja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Končna določila:



Zagotavljate, da (i) se ne nahajate v državi, v kateri velja embargo ZDA oziroma, ki so jo ZDA označile za "podpornico terorizma"; in da (ii) niste na seznamu neželenih ali prepovedanih oseb v ZDA. Trgovini z mobilnimi aplikacijami, v kateri ste kupili aplikacijo (za katero se šteje, da je pravico priznala), tudi nepreklicno podeljujete pravico, da kot upravičena tretja stranka te pogoje uveljavi zoper vas.

Soglašate, da storitev, izdelka, programske opreme izdelka, aplikacije in/ali programske opreme aplikacije ne boste posredno ali neposredno izvozili ali ponovno izvozili v katero koli državo, za katero izvozna zakonodaja ZDA ali drugi podobni predpisi zahtevajo izvozno licenco ali drugo odobritev državne uprave ZDA, razen če ste pred tem pridobili izvozno licenco ali odobritev.

PRILOGA I

DODATNI POGOJI, KI VELJAJO ZA UPORABNIKE STORITEV V EVROPSKI UNIJI

V koliko Uredba (EU) 2023/2854 (v nadaljnjem besedilu: akt EU o podatkih) velja za pogodbene stranke v zvezi s storitvami in se storitve ali njihov del štejejo za povezljiv izdelek in/ali povezano storitev v skladu z aktom EU o podatkih, veljajo naslednji pogoji.



Opredelitev pojmov

Izrazi, ki se uporabljajo v tej klavzuli (npr. imetnik podatkov, uporabnik, povezljiv izdelek, povezana storitev, podatki iz izdelka, podatki iz povezane storitve), imajo pomen, ki jim ga določa akt EU o podatkih.



Vloge pogodbenih strank

Philips deluje kot imetnik podatkov ustreznega povezljivega izdelka in/ali povezane storitve.



Če ste uporabnik aplikacije, za namene teh pogojev izpolnjujete pogoje za uporabnika v skladu z aktom EU o podatkih in imate pravico, da dostopate do podatkov iz izdelka in/ali podatkov iz povezane storitve, kjer je to ustrezno.



Za podrobnosti o kategorijah informacij, ki se štejejo za podatke iz izdelka in/ali podatke iz povezane storitve, ki veljajo za te storitve, glejte dokumentacijo, ki jo je družba Philips posredovala v povezavi s storitvami.



Dostop do podatkov

Če še nimate neposrednega dostopa do podatkov iz izdelka in/ali podatkov iz povezane storitve, lahko zahtevate dostop do določenih podatkov iz izdelka ali podatkov iz povezane storitve v skladu s to pogodbo. Vsaka takšna zahteva mora biti predložena v pisni obliki in mora vključevati: (i) pravno podlago in utemeljitev zahteve ter (ii) zadostne informacije, ki družbi Philips omogočajo preverjanje identitete uporabnika v zvezi z ustreznim povezljivim izdelkom ali povezano storitvijo.



Pogoji in omejitve razkritja podatkov

Če je predložena pravno veljavna zahteva za dostop do podatkov, lahko družba Philips po lastni presoji zavrne zahtevo ali začasno prekine tekočo souporabo podatkov (če se je že začela) v katerem koli od naslednjih primerov:

a. Pomisleki glede osebnih podatkov: i) zahtevani podatki vsebujejo osebne podatke in ii) uporabnik ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in iii) družba Philips ugotovi, da v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ni veljavne pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov.



b. Zaščita poslovne skrivnosti: i) družba Philips meni, da se zahtevani podatki štejejo za poslovno skrivnost v skladu z veljavno zakonodajo, in ii) upravičeno se pričakuje, da bo njihovo razkritje povzročilo resno gospodarsko škodo družbi Philips ali tretji osebi, ki je imetnik poslovne skrivnosti; iii) pogodbenici kljub prizadevanjem v dobri veri ne moreta doseči dogovora o ustreznih tehničnih in organizacijskih zaščitnih ukrepih.

Če se družba Philips strinja z razkritjem podatkov iz izdelka ali podatkov iz povezane storitve, ki vsebujejo osebne podatke ali poslovne skrivnosti, mora uporabnik poleg pogojev in določil iz ločene pogodbe: i) izvesti in vzdrževati ustrezne pravne, tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in zakonite obdelave takšnih podatkov; ii) se vzdržati razkritja takšnih podatkov tretjim osebam brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Philips; iii) ostati v celoti odgovoren za kakršno koli nepooblaščeno uporabo, razkritje ali kršitev; in iv) ne sme spreminjati, onemogočati ali zaobiti tehničnih zaščitnih ukrepov, ki jih izvaja družba Philips.



Če se družba Philips strinja z razkritjem podatkov iz izdelka ali podatkov iz povezane storitve, lahko uporabnik te podatke uporabi izključno za zakonite namene in v skladu s to pogodbo. Uporabnik se izrecno strinja, da ne bo: i) uporabljal podatkov za razvoj ali podporo razvoju izdelkov ali storitev, ki konkurirajo izdelkom ali storitvam družbe, niti delil podatkov s tretjo osebo s tem namenom; ii) uporabljal podatkov za pridobitev vpogleda v gospodarski položaj, sredstva in proizvodne metode družbe Philips; iii) izkoriščal ranljivosti ali vrzeli v infrastrukturi družbe Philips za pridobitev nepooblaščenega dostopa do podatkov; iv) delil podatkov s katero koli tretjo osebo, ki ima pomemben nadzor nad dostopom do digitalnih trgov ali platform; v) uporabljal podatkov na kakršen koli način, ki krši veljavne zakonske ali regulativne obveznosti.



Uporaba podatkov

Uporabnik pooblašča družbo Philips in njene podružnice, da uporabijo vse razpoložljive podatke iz izdelka ali podatke iz povezanih storitev za naslednje namene: a. izvajanje kakršne koli pogodbe z uporabnikom ali dejavnosti, povezanih s takšno pogodbo;

b. zagotavljanje podpore (npr. vzdrževanje, odpravljanje težav), jamstva, garancije ali podobnih storitev ali ocenjevanje zahtevkov uporabnika ali tretje osebe (npr. v zvezi z okvarami) v zvezi s storitvami;

c. spremljanje in vzdrževanje delovanja, varnosti in zaščite izdelka, storitve in/ali intelektualne lastnine v njem ter zagotavljanje nadzora kakovosti;

d. upoštevanje veljavne zakonodaje, vključno z obveznostmi, ki jih ima družba Philips kot proizvajalec izdelka v skladu s predpisi in standardi za izdelek in sektor;

e. izboljšanje delovanja vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponuja družba Philips;

f. razvoj novih izdelkov ali storitev, vključno z rešitvami umetne inteligence (AI), ki jih razvijajo družba Philips ali tretje osebe, ki delujejo v imenu družbe Philips, ali ki se razvijajo v sodelovanju z drugimi pogodbenimi strankami ali prek podjetij za posebne namene (kot so skupna podjetja);

g. potrjevanje učinkovitosti izdelka ali storitve in utemeljevanje tehničnih ali tržnih trditev;

h. ustvarjanje anonimiziranih ali združenih podatkov ali ustvarjanje izpeljanih podatkov za kakršen koli zakonit namen (vključno z namenom, da se takšni podatki dajo na voljo tretjim osebam);

i. souporaba teh podatkov s tretjimi osebami pod pogojem, da: i) tretja oseba uporablja podatke samo za podporo družbi Philips pri izvajanju zgoraj navedenih namenov ali za uresničevanje teh namenov skupaj z družbo Philipsom; in ii) družba Philips sklene zavezujoče pogodbe, ki od tretje osebe zahtevajo, da: uporablja podatke samo za dogovorjene namene, varuje podatke z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi zaščitnimi ukrepi in podatkov ne deli naprej. Družba Philips lahko vedno uporabi ponudnike storitev, kot so računalništvo v oblaku, gostovanje ali podobne storitve, da doseže zgoraj navedene dogovorjene namene.

Družba Philips se zavezuje, da bo za podatke uporabila ustrezne zaščitne ukrepe, ki so razumni glede na okoliščine, ob upoštevanju stanja znanosti in tehnologije ter stroškov, povezanih z zaščitnimi ukrepi.