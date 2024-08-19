Zbudite se pripravljeni na nove izzive

Z digitalno radiouro FM je vse enostavno. Izbira prednastavljenih postaj je uporabniku prijazna, alarm lahko nastavite tako, da vas zbudi ob rahlo naraščajoči glasnosti radia. Želite še malo podremati? Iztegnite roko in pritisnite gumb za dremež.