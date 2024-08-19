Iskalni pojmi

    TAR3305/12

    Zbudite se pripravljeni na nove izzive

    Z digitalno radiouro FM je vse enostavno. Izbira prednastavljenih postaj je uporabniku prijazna, alarm lahko nastavite tako, da vas zbudi ob rahlo naraščajoči glasnosti radia. Želite še malo podremati? Iztegnite roko in pritisnite gumb za dremež.

    • Digitalno iskanje postaj FM
    • Dvojni alarm

    Digitalni radio FM

    Sprejemnik FM zagotavlja čist sprejem, prednastavite lahko do 10 najljubših postaj. Na zaslonu je jasno prikazana ura.

    Časovnik za spanje. Naj se sanje začnejo ob poslušanju radia.

    Poslušajte svojo priljubljeno radijsko postajo in zdrsnite v miren spanec. Izklopni časovnik za spanje lahko nastavite tako, da še do 2 uri predvaja radijsko postajo. Po preteku prednastavljenega časa se sprejemnik izklopi.

    Dvojni alarm. Ena radioura, dva načina bujenja.

    Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitev dveh različnih alarmov. Nežno bujenje počasi zvišuje glasnost radijske postaje in vas tako prijetno prebudi v nov dan.

    Baterijsko napajanje, če pride do izpada elektrike

    Ta radioura samodejno sinhronizira čas in ima vgrajeno baterijo. V primeru izpada elektrike vam ni treba ponastaviti ure. Nastavitve alarma bodo ostale shranjene.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Izhodna moč (RMS)
      200 mW
      Glasbeni sistem
      Mono

    • Zvočniki

      Premer akustične enote polnega razpona
      2" (5,1 cm)
      Število akustičnih enot polnega razpona
      1

    • Povezljivost

      Bluetooth
      Ne
      Avdio vhod
      Ne

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Antena
      Antena FM
      Frekvenčna področja sprejemnika
      FM
      Št. prednastavljenih postaj
      10
      RDS
      Ne
      Frekvenčni razpon FM
      87,5–108  MHz

    • Napajanje

      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 1 W
      Vrsta napajanja
      Vhod DC
      Pomožna baterija
      AAA × 2 (ni priloženo)
      Vhod omrežnega napajanja
      100–240 V, 50/60 Hz
      Poraba energije med delovanjem
      < 3 W

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      17  cm
      Vrsta embalaže
      Škatla
      Vrsta postavitve na polico
      Ležeče
      Širina
      13.6  cm
      Globina
      6  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      Bruto teža
      0.349  kg
      Neto teža
      0.204  kg
      Teža embalaže
      0.145  kg

    • Dimenzije izdelka

      Višina
      5.4  cm
      Širina
      13.1  cm
      Globina
      13.1  cm
      Teža
      0.203  kg

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Garancijsko potrdilo
      • vodnik za hiter začetek
      • Omrežni napajalnik AC

    • Alarm

      Vir alarma
      • Radio FM
      • Brenčalo
      Št. alarmov
      2
      Izklopni časovnik
      15/30/60/90/120 minut
      Dremež (ponovitev alarma)
      Da, 9 minut

    • Ura

      Zaslon
      LED
      Tip
      Digitalno

    • Garancijsko potrdilo
    • vodnik za hiter začetek
