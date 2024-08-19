Drugi predmeti v škatli
TAR3305/12
Zbudite se pripravljeni na nove izzive
Z digitalno radiouro FM je vse enostavno. Izbira prednastavljenih postaj je uporabniku prijazna, alarm lahko nastavite tako, da vas zbudi ob rahlo naraščajoči glasnosti radia. Želite še malo podremati? Iztegnite roko in pritisnite gumb za dremež.Več o izdelku
Sprejemnik FM zagotavlja čist sprejem, prednastavite lahko do 10 najljubših postaj. Na zaslonu je jasno prikazana ura.
Poslušajte svojo priljubljeno radijsko postajo in zdrsnite v miren spanec. Izklopni časovnik za spanje lahko nastavite tako, da še do 2 uri predvaja radijsko postajo. Po preteku prednastavljenega časa se sprejemnik izklopi.
Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitev dveh različnih alarmov. Nežno bujenje počasi zvišuje glasnost radijske postaje in vas tako prijetno prebudi v nov dan.
Ta radioura samodejno sinhronizira čas in ima vgrajeno baterijo. V primeru izpada elektrike vam ni treba ponastaviti ure. Nastavitve alarma bodo ostale shranjene.
