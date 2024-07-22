Drugi predmeti v škatli
- Napajalni kabel
- vodnik za hiter začetek
- Garancijsko potrdilo
TAR2509/10
Klasični spremljevalec
Radi poslušate radio? Od kuhinje do garaže in vrta – ta prenosni analogni radio FM/AM poskrbi, da se vedno predvajajo vaše najljubše postaje. Odlikuje ga odličen zvok, deluje na izmenični tok ali baterije in je opremljen s priročnim LED-indikatorjem, da veste, kdaj je popolno nastavljen.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Analogno iskanje postaj pri tem prenosnem radiu FM/AM vam omogoča, da hitro najdete svoje priljubljene postaje. Preprosto obračajte kolesce za iskanje postaj ob strani radia in na velikem, preglednem okencu boste videli, katera frekvenca je nastavljena. Ko je signal močan, sveti LED-indikator.
Izkoristite vse možnosti glasbenega načina. Preklopite v način za novice, ko poslušate novice ali najljubše radijske oddaje. 3,5-palčni zvočnik zagotavlja dober in jasen zvok, ne glede na to, kaj radi poslušate.
Pri tem radiu vam ne bo nikoli treba iskati gumba za upravljanje glasnosti! Poleg velikega gumba za nastavitev glasnosti se radio na vrhu ponaša tudi s stikaloma za preklapljanje med signali FM/AM in zvočnimi načini. Na voljo imate tudi vhod za slušalke za zasebno poslušanje.
Ta radio je lahko vedno z vami, ne glede na to, kaj radi poslušate. Priključite radio v vtičnico ali vstavite dve bateriji tipa D in se odpravite ven. Je popoln spremljevalec ob kozarcu vina na balkonu ali pikniku na vrtu.
Zvok
Zvočniki
Povezljivost
Sprejemnik/sprejem/prenos
Napajanje
Dimenzije embalaže
Dimenzije izdelka
Dodatki
Alarm
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.