    Radi poslušate radio? Od kuhinje do garaže in vrta – ta prenosni analogni radio FM/AM poskrbi, da se vedno predvajajo vaše najljubše postaje. Odlikuje ga odličen zvok, deluje na izmenični tok ali baterije in je opremljen s priročnim LED-indikatorjem, da veste, kdaj je popolno nastavljen.

    Klasična zasnova, čist sprejem, enostavno iskanje postaj

    Analogno iskanje postaj pri tem prenosnem radiu FM/AM vam omogoča, da hitro najdete svoje priljubljene postaje. Preprosto obračajte kolesce za iskanje postaj ob strani radia in na velikem, preglednem okencu boste videli, katera frekvenca je nastavljena. Ko je signal močan, sveti LED-indikator.

    Preklapljanje med načinom za novice in glasbo. Regulacija tonov.

    Izkoristite vse možnosti glasbenega načina. Preklopite v način za novice, ko poslušate novice ali najljubše radijske oddaje. 3,5-palčni zvočnik zagotavlja dober in jasen zvok, ne glede na to, kaj radi poslušate.

    Enostavno upravljanje. Velik gumb za nastavitev glasnosti.

    Pri tem radiu vam ne bo nikoli treba iskati gumba za upravljanje glasnosti! Poleg velikega gumba za nastavitev glasnosti se radio na vrhu ponaša tudi s stikaloma za preklapljanje med signali FM/AM in zvočnimi načini. Na voljo imate tudi vhod za slušalke za zasebno poslušanje.

    Postavite kamorkoli

    Ta radio je lahko vedno z vami, ne glede na to, kaj radi poslušate. Priključite radio v vtičnico ali vstavite dve bateriji tipa D in se odpravite ven. Je popoln spremljevalec ob kozarcu vina na balkonu ali pikniku na vrtu.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Izhodna moč (RMS)
      300 mW
      Glasbeni sistem
      Mono
      Izboljšava zvoka
      regulacija tonov
      Regulacija glasnosti
      vrtljivo (analogno)

    • Zvočniki

      Premer akustične enote polnega razpona
      3,5-palčni
      Število akustičnih enot polnega razpona
      1

    • Povezljivost

      Bluetooth
      Ne
      Avdio/video izhod
      Slušalke (3,5 mm)
      Avdio vhod
      Ne

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Frekvenčna področja sprejemnika
      • FM
      • AM
      RDS
      Ne

    • Napajanje

      Vrsta baterije
      Velikost D (LR20)
      Napetost baterije
      1.5  V
      Napajanje
      • 220–240 V
      • 50/60 Hz
      Število baterij
      2

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      19.3  cm
      Vrsta embalaže
      Škatla
      Vrsta postavitve na polico
      Ležeče
      Širina
      29  cm
      Globina
      9.3  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      Bruto teža
      1.1  kg
      Neto teža
      0.885  kg
      Teža embalaže
      0.215  kg

    • Dimenzije izdelka

      Višina
      14.95  cm
      Širina
      21  cm
      Globina
      6.63  cm
      Teža
      0.668  kg

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Napajalni kabel AC
      • vodnik za hiter začetek
      • Garancijsko potrdilo

    • Alarm

      Št. alarmov
      Ne
      Dremež (ponovitev alarma)
      Ne

